Yaël Braun-Pivet accède à la présidence d’une Assemblée sans majorité

La députée des Yvelines Yaël Braun-Pivet est élue à l'un des postes les plus prestigieux de la Rébublique. Figure respectée de la précédente législature où elle présidait la commission des Lois, elle aura la lourde tâche de veiller au bon déroulement des débats et de la procédure législative dans une Assemblée éruptive et divisée.