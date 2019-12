Il faut protéger les avocats

L'avocat a la cote, méritée grâce à ses nombreuses qualités nutritives qui attirent notamment les millennials et les tenants d'une diète vegan. Ce fruit, base de la recette du célèbre guacamole, fait partie des produits qui ont gagné de nombreux marchés grâce à l'ouverture du commerce international, l'autre nom de la mondialisation. Si sa production se concentre à 70 % au Mexique, en Amérique du Sud (Pérou et Colombie) et dans les Caraïbes (République dominicaine), des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Kenya se sont lancés depuis quelques années dans sa culture. Entre 1997 et 2016, sa production globale est passée de 2,2 millions de tonnes à 5,7 millions (voir graphique), soit une hausse de quelque 160 %. En 2018, son chiffre d'affaires mondial pesait 9,8 milliards de dollars.

Les Étatsuniens en raffolent. En 2018, ils en ont consommé 3,1 kg par habitant, quatre fois plus qu'au début des années 2000. Les Européens sont plus modestes avec 1,2 kg par habitant. Et les Chinois commencent à être séduits. En 2017, ils en ont importé 22 % de plus qu'en 2016. Ce succès, et la hausse des prix qui l'accompagne, même si les cours fluctuent comme tout produit agricole en...