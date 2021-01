À Davos, la menace d'une digitalisation irraisonnée

Une crise sociale sur fond de pandémie interminable, un éclatement de la bulle financière, voire une guerre mondiale impliquant des armes de destruction massives. Echaudée par la crise sanitaire imprévisible qui a démarré en Chine pendant la dernière édition du Forum économique mondial dans la célèbre station suisse de Davos en janvier 2020, l'élite mondiale ne fait pas dans l'optimisme à lire le rapport « Global Risk Report ». Ce document publié traditionnellement à l'approche du sommet annuel du World Economic Forum qui se tiendra en format digital du 25 au 29 janvier et non à Davos cette année, identifie les principales menaces qui pèsent sur l'économie à court moyen et long terme.

Dans ce sondage auprès des grands décideurs économiques mondiaux, les experts du WEF alertent bien sûr sur les risques sociaux et sanitaires liés à la persistance de la pandémie de Coronavirus ainsi que sur ses conséquences...