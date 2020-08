En 2021, le Forum économique mondial de Davos sera privé de neige... et peut-être même de Davos

(Crédits : Reuters)

Du jamais-vu depuis cinquante ans... la traditionnelle réunion de personnalités internationales issus des univers économique, politique, culturel, médiatique, etc., ne se déroulera donc plus en plein hiver, mais en été - cependant, l'organisation créée en 1971 ne fournit pas de détails sur les dates précises de ce Forum 2021. Et elle sous-entend également qu'il pourrait ne pas se tenir à Davos non plus.