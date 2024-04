Agacé par la position de la France, le gouvernement iranien convoque l'ambassadeur français à Téhéran

Une convocation d'ambassadeurs est un acte fort. Ce dimanche, au lendemain de l'attaque massive iranienne contre Israël, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué les ambassadeurs du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne pour protester contre les propos des autorités de ces pays après les frappes iraniennes.

Les trois diplomates européens « ont été convoqués au ministère (...) suite aux positions irresponsables de certains responsables de ces pays concernant la réponse de l'Iran à la série d'actions du régime sioniste contre les ressortissants et les intérêts de notre pays », a déclaré la diplomatie iranienne, dans un communiqué publié par l'agence officielle Irna.

Lire aussiIsraël détaille l'attaque iranienne : 170 drones, 110 missiles balistiques, 30 missiles de croisière

La France ne veut pas dire si elle a aidé Israël

Le Royaume-Uni et la France ont été citées par Israël parmi les forces alliées à avoir contribué à la défense de l'Etat hébreu dans la nuit de samedi à dimanche. Si Londres a confirmé avoir détruit des drones iraniens, le Quai d'Orsay n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet.

Quelque 300 projectiles ont été lancés au cours de l'attaque, « mais il y avait une supériorité aérienne de Tsahal (l'armée israélienne, NDLR) en combinaison avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays », a déclaré ce matin le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, à la presse.

Questionné à ce sujet par l'AFP, le ministère français des Affaires étrangères s'est dit « pas en mesure de commenter ». Selon une source militaire française, citée par l'agence de presse, la France a assuré « l'autodéfense » de ses bases au Proche-Orient au moment de l'attaque iranienne, grâce à des « moyens » de protection antiaérienne.

Pour rappel, la France est présente sur plusieurs bases au Moyen-Orient, en Jordanie, aux Émirats arabes unis et en Irak, et déploie régulièrement des moyens maritimes et aériens en Méditerranée orientale et autour de la mer Rouge. Elle a plusieurs fois abattu des drones envoyés par les rebelles Houthis, un mouvement yéménite membre de « l'axe de la résistance » contre Israël -comme le Hamas ou le Hezbollah libanais, tous soutenus par l'Iran.

Le ministère français des Affaires étrangères recommandait dimanche aux Français résidant en Iran de « quitter temporairement » le pays.

Netanyahou a apprécié le soutien de la France

Lors d'une allocution samedi soir, quelques heures avant l'annonce par l'Iran du lancement de drone ciblant Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait dit « apprécier la présence des États-Unis aux côtés d'Israël, ainsi que le soutien de la Grande-Bretagne, de la France et de nombreux autres pays ».

Du côté des chefs d'Etat ou de gouvernement des trois pays concernés, tous ont condamné l'attaque iranienne.

Le président français Emmanuel Macron a en effet « condamné avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël » et appelé « à la retenue » les parties prenantes, dans un message publié dimanche sur X.

Par la voix de Steffen Hebestreit, son porte-parole, le chancelier Olaf Scholz a lui aussi condamné « fermement » les frappes iraniennes, et la cheffe de la diplomatie Annalena Baerbock s'inquiète d'un risque d' « embrasement » dans la région, qui pourrait « sombrer dans le chaos ».

« Avec cette attaque irresponsable et injustifiable, l'Iran risque un embrasement régional », a ajouté le porte-parole. « En ces temps difficiles, l'Allemagne se tient aux côtés d'Israël », son gouvernement allant désormais « discuter en étroite collaboration d'autres réactions avec nos partenaires et alliés du G7 », selon Steffen Hebestreit.

Le Royaume-Uni continuera à défendre Israël

De son côté, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a lui aussi condamné l'attaque « dangereuse » iranienne, assurant que le Royaume-Uni « continuerait à défendre la sécurité d'Israël ».

« Aux côtés de nos alliés, nous travaillons en urgence à stabiliser la situation et empêcher une escalade. Personne ne veut voir de nouveau bain de sang », a-t-il dit dans un communiqué. Et d'ajouter :

« Ces frappes risquent d'enflammer les tensions et de déstabiliser la région. L'Iran a démontré une fois de plus qu'il veut semer le chaos dans son voisinage ».

Lire aussiL'attaque de l'Iran contre Israël a échoué, 99% des drones et missiles iraniens interceptés