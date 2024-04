Israël détaille l'attaque iranienne : 170 drones, 110 missiles balistiques, 30 missiles de croisière

Après avoir déjoué l'attaque iranienne dans la nuit de samedi à dimanche en interceptant « 99% des tirs », Israël a fourni beaucoup plus de détails sur l'attaque par drones et par missiles. Dans une allocution télévisée, le contre-amiral Daniel Hagari fait état de « plus de 300 drones et missiles » tirés vers Israël, et non pas « plus de 200 » comme indiqué jusqu'ici.

Selon lui, l'Iran a envoyé 170 drones tueurs, 110 missiles balistiques et 30 missiles de croisière. Seuls quelques missiles balistiques « sont entrés et ont touché légèrement la base de Nevatim », a-t-il indiqué, en précisant qu'elle était toujours en activité avec pistes d'atterrissage et de décollage toujours opérationnelles. Tous les autres projectiles ont été interceptés. « C'est là que le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a fait un énorme effort », a commenté l'amiral Daniel Hagari.

« Avec les Etats-Unis et d'autres partenaires, nous avons réussi à défendre le territoire de l'Etat d'Israël », a abondé le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, « très peu de dégâts ont été causés, c'est le résultat des opérations remarquables des forces de défense israéliennes. »

Aide de la France

Outre les forces américaines, la France faisait partie des pays impliqués dans la défense du d'Israël.

« La France dispose d'une très bonne technologie, d'avions, de radars - et je sais qu'ils ont contribué à patrouiller l'espace aérien », selon l'armée israélienne, sans donner de détails précis quant à l'éventuelle participation d'avions français pour abattre des missiles lancés par l'Iran.