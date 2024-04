L’attaque de l’Iran contre Israël a échoué, 99% des drones et missiles iraniens interceptés

Alors qu'elle fait craindre un embrasement au Proche-Orient dans un contexte déjà explosif sur fond de guerre à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, l'attaque iranienne contre Israël a été repoussée par les forces israéliennes et les Etats-Unis. En réponse à une frappe contre son consulat à Damas le 1er avril, l'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. L'attaque a été « déjouée », a affirmé dimanche matin l'armée israélienne, en précisant que « 99 % des tirs iraniens avaient été interceptés ».

Alors que l'Iran a demandé à Washington de « rester à l'écart » du conflit, les forces américaines présentes dans la région ont aidé Israël à abattre « presque tous » les drones et les missiles iraniens, a indiqué Joe Biden, ajoutant qu'il avait réaffirmé son soutien « inébranlable » au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La Jordanie a dit avoir intercepté des « engins volants » durant l'attaque iranienne. Selon Israël, la France faisait partie des pays impliqués dans la défense du pays.

« La France dispose d'une très bonne technologie, d'avions, de radars - et je sais qu'ils ont contribué à patrouiller l'espace aérien », a déclaré le porte-parole militaire en chef d'Israël, sans donner de détails précis quant à l'éventuelle participation d'avions français pour abattre des missiles lancés par l'Iran.

L'espace aérien israélien, fermé dans la nuit de samedi à dimanche juste avant l'attaque, est rouvert depuis 7h30 du matin (04h30 GMT), selon un communiqué de l'autorité aéroportuaire, et l'aéroport Ben Gourion est de nouveau opérationnel.

Attaques simultanées du Hezbollah et des Houthis

Il s'agit de la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. Dans le même temps, les alliés de l'Iran, le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites houthis ont également attaqué Israël, le premier en tirant deux salves de roquettes en quelques heures sur le Golan occupé par l'Etat hébreu, et les seconds en lançant des drones en direction du territoire israélien.

Selon le contre-amiral Daniel Hagari, aucun drone ni missile « n'a pénétré le territoire d'Israël » tandis que seuls quelques missiles balistiques « sont entrés et ont touché légèrement la base de Nevatim », a-t-il poursuivi. Alors que l'agence officielle iranienne Irna, a fait état de « sérieux dégâts dans la plus importante base aérienne du Néguev (sud) », Daniel Hagari a indiqué que « la base est toujours en activité et les pistes sont utilisées pour des atterrissages et des décollages. »

Du côté iranien, on est estime néanmoins que l'attaque est un succès.

« L'opération Promesse honnête a été menée avec succès entre hier soir et ce matin, et a atteint tous ses objectifs », a déclaré le chef des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri, en précisant qu'aucun centre urbain ou économique n'avait été visé par les drones et missiles iraniens.

Après avoir rencontré des responsables de la défense israélienne, le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant a rappelé que « la campagne n'est pas encore terminée. »

Pas sûr néanmoins si l'on en croit certaines déclarations iraniennes. « L'affaire peut être considérée comme close », a en effet annoncé la mission iranienne à l'ONU dans un message posté trois heures après le début de son opération. Mais, a-t-elle aussitôt prévenu, « si le régime israélien commettait une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran serait considérablement plus sévère ». Autrement dit, l'Iran a sauvé la face après l'attaque de l'annexe de son consulat à Damas il y a deux semaines et en restera là si Israël ne répond pas. Vu l'absence de victimes et la faiblesse des dégâts, le gouvernement israélien aurait tout intérêt à éviter l'escalade. La décision de l'Irak, du Liban et de la Jordanie de rouvrir dimanche matin leur espace aérien, fermé depuis hier, semble aller dans le sens d'une accalmie. Néanmoins, dimanche en milieu de matinée, le Hezbollah a affirmé qu'un raid israélien a visé une de ses positions dans l'est du Liban.

Réunion à l'ONU et au G7

En tout cas, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité est prévue dimanche, après que le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné « une grave escalade ». Dimanche également, les dirigeants du G7 seront convoqués afin de coordonner une « réponse diplomatique unie » à l'attaque iranienne « éhontée », a annoncé le président américain Joe Biden, dans un communiqué. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont l'armée est engagée dans une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, s'est entretenu au téléphone avec le président américain à l'issue d'une réunion du cabinet de guerre israélien, a indiqué le bureau du Premier ministre.

La Chine a fait part dimanche de sa « profonde préoccupation » concernant l'aggravation actuelle (de la situation) et « appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade » des tensions, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.