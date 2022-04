Agir pour l'Ukraine : plus de 10 milliards d'euros récoltés pour aider les populations face à l'invasion russe

Après s'être rendue en Ukraine hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était aujourd'hui en Pologne pour la conférence des donateurs de la collecte de fonds internationale "Agir pour l'Ukraine" ("Stand up for Ukraine") lancée le 25 mars. Elle a ainsi annoncé que 10,1 milliards d'euros de promesses de dons avaient été enregistrées afin de soutenir les Ukrainiens réfugiés ou déplacés dans leur pays suite à l'invasion de l'armée russe.

Cette collecte a été coorganisée avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et en partenariat avec l'organisation internationale Global Citizen, tandis que le président polonais Andrzej Duda accueillait cette conférence. Celle-ci devait marquait "le point d'orgue" de la campagne de dons selon le site de la Commission européenne.

Des dons, des prêts et des subventions

Ursula von der Leyen a donné quelques détails sur la répartition de ces fonds, se félicitant du résultat final : "Le monde a finalement promis 9,1 milliards d'euros dans le cadre de la campagne (...) En outre, la Commission, en collaboration avec la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), ajoute un milliard supplémentaire pour les personnes déplacées en Ukraine. C'est fantastique. Donc 10,1 milliards d'euros." Et elle estime que d'autres fonds "viendront" s'y ajouter.

Plus précisément, 4,1 milliards d'euros de dons ont été promis par des gouvernements, des entreprises et des particuliers. Ils seront distribués en grande partie par les autorités ukrainiennes ou les Nations unies. Les 5 milliards d'euros restants sont des prêts et des subventions accordés par les institutions financières de l'Union européenne. Ils se décomposent entre un programme de 4 milliards d'euros destiné à fournir un logement, une éducation et des soins de santé aux Ukrainiens réfugiés dans les pays de l'Union, et le programme d'un milliard d'euros lancé avec la BERD pour les populations déplacées à l'intérieur de l'Ukraine.

Les fonds seront répartis à hauteur de 1,8 milliard d'euros pour soutenir les personnes déplacées, dont le nombre est estimé à 7,1 millions par l'ONU. Et à hauteur de 7,3 milliards d'euros pour les réfugiés. Plus de 4,3 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début l'invasion le 24 février, selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR).

L'Allemagne veut en faire plus

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré, dans un message vidéo, que l'Allemagne fournirait une aide humanitaire et au développement supplémentaire de 425 millions d'euros à l'Ukraine et aux États voisins, dont 70 millions d'euros seront consacrés à l'aide médicale.

De nombreux dirigeants ont également apporté leur soutien à cette campagne, via des vidéos diffusées ces dernières heures, tout comme de nombreux artistes tels qu'Elton John, Madonna, Billie Eilish, Gloria Gaynor ou Céline Dion.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi envoyé un message vidéo. Au-delà de saluer l'initiative, il a de nouveau exhorté l'Occident à imposer davantage de sanctions aux banques russes et à cesser d'acheter du pétrole russe.

(Avec Reuters et AFP)