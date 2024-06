Aide à Kiev, avoirs russes : la guerre en Ukraine au menu du G7

[Article publié le jeudi 13 mai 2024 à 10h32, mis à jour à 10h58] À partir de ce jeudi et jusqu'à samedi, les représentants du G7- États-Unis, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada, Japon - se retrouvent, sous présidence italienne, dans la luxueuse station balnéaire de Borgo Egnazia, dans les Pouilles, région du sud du pays. Un sommet où la question de l'aide à l'Ukraine aura une place prépondérante. Car, face au spectre d'un retour à la Maison Blanche de Donald Trump et l'incertitude autour des conséquences de son élection pour l'Ukraine, le « Groupe des 7 » veut sécuriser le financement de son aide militaire à Kiev.

Les États-Unis ont pour cela lancé une idée : un méga-prêt d'environ 50 milliards de dollars (46,13 milliards d'euros) en faveur de l'Ukraine, garanti par les futurs intérêts générés par les 300 milliards de dollars d'actifs de la banque centrale russe gelés par l'Union européenne et les pays du G7. Ils comptent bien mettre la pression à leurs alliés pour se rallier à cette initiative.

Vers un accord sur les actifs russes ?

Un accord aurait d'ailleurs été trouvé ce mercredi « sur le décaissement des 50 milliards » de dollars « avant la fin de 2024 », a annoncé la présidence française. Mais de nombreuses questions demeurent, notamment celle de savoir qui émettrait la dette et ce qui se passerait si les avoirs étaient débloqués dans l'éventualité d'un accord de paix.

Ainsi, comme l'a expliqué l'Elysée, « ce prêt a vocation à être remboursé avec le produit des avoirs russes gelés. Mais si pour une raison ou une autre, les avoirs russes sont dégelés ou si les revenus des avoirs russes ne produisent plus ce qui est nécessaire pour financer le prêt, alors se pose la question de la répartition de la charge. Nous avons posé les principes de cette répartition et maintenant il faut que les techniciens s'entendent sur le contrat qui finalement sera signé », a-t-elle précisé, jugeant cet accord « tout à fait significatif ». L'une des interrogations est par exemple de savoir quelles sont les garanties de ce prêt « qui est essentiellement américain, mais qui peut être complété avec de l'argent européen ou des contributions nationales ».

Pas de quoi s'alarmer en tout cas, selon la présidence française. « Comme toujours au G7, les leaders prennent une décision et les techniciens font ensuite leur travail pour la mettre en forme » pour s'assurer qu'elle soit « conforme au droit », « aux règles des finances publiques » ou encore « aux capacités financières des uns et des autres », a-t-elle indiqué.

Les États-Unis semblaient plus prudents, mais optimistes. « Nous sommes sur le point d'obtenir un bon résultat », a déclaré ce jeudi le conseiller à la Sécurité nationale Jake Sullivan, qui accompagne le président Joe Biden. La veille il avait indiqué que le G7 avait l'intention d'annoncer un « cadre », ainsi qu'un calendrier, dont les détails devront être finalisés plus tard. D'autres États, en coulisses, demanderaient des garanties.

Plus d'aide américaine et britannique

Accord ou pas au sujet des actifs russes gelés, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui sera présent en Italie, repartira du sommet avec un accord bilatéral de sécurité signé avec les États-Unis. Selon Jake Sullivan, il prévoirait la fourniture d'armes et une assistance à l'Ukraine.

Autre annonce attendue, côté britannique cette fois. Le Premier ministre Rishi Sunak doit annoncer une nouvelle aide bilatérale allant « jusqu'à 242 millions de livres » (286,5 millions d'euros), a indiqué Downing Street ce mercredi soir. Cette aide doit permettre de « répondre aux besoins humanitaires, énergétiques et de stabilisation immédiats (de l'Ukraine), et jeter les bases d'une reprise et d'une reconstruction économiques et sociales à plus long terme », est-il précisé dans un communiqué. Elle vise notamment à réparer des « infrastructures énergétiques critiques », qui ont « souffert des missiles et bombardements russes au cours des derniers mois ». Selon Downing Street, Londres a octroyé 695 millions de livres d'aide bilatérale (822,5 millions d'euros) à l'Ukraine, destinée notamment au déminage ou à des projets humanitaires, depuis l'invasion de la Russie en février 2022.

Volodymyr Zelensky compte par ailleurs profiter de sa rencontre avec ses homologues du G7 pour demander, encore une fois, une aide accrue de la part des alliés occidentaux à son pays. Il réclame notamment plus de livraisons de moyens de défense antiaérienne Patriot, car pour lui, « la défense antiaérienne est la réponse » à « la terreur des missiles et des bombes qui aide les troupes russes à avancer sur le terrain » de l'Ukraine. Après ce sommet, il se rendra ensuite en Suisse pour une « Conférence sur la paix en Ukraine » qui rassemblera, samedi et dimanche, plus de 90 pays et organisations, mais ni la Russie ni la Chine.

La Chine et Gaza également au programme De nombreux sujets attendent les dirigeants du G7 lors de ce sommet en Italie. L'Afrique, le changement climatique, et le développement seront les sujets de la session d'ouverture de ce jeudi. Suivra une session consacrée à la situation au Proche-Orient, puis des discussions sur l'Ukraine. La guerre à Gaza devrait occuper une partie des séances de travail et des nombreux entretiens bilatéraux en marge du sommet. Le G7 a déjà exprimé son soutien au plan de cessez-le-feu annoncé le 31 mai par Joe Biden, mais le Hamas a proposé certains amendements « irréalisables », selon le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui effectue une tournée au Moyen-Orient. De son côté, Israël n'a pas annoncé officiellement sa position et poursuit sans répit son offensive, alors que le conflit est entré dans son 9e mois. Le programme de vendredi prévoit d'aborder l'immigration, la région indo-pacifique et la sécurité économique, ainsi que l'intelligence artificielle. Sera abordé le sujet sensible des tensions avec la Chine, alors que la Commission européenne a menacé ce mercredi d'augmenter significativement les droits de douane des voitures électriques importées, mesure déjà actée le mois dernier par les États-Unis. Selon un responsable européen, le sommet des Pouilles doit servir à « coordonner » la stratégie du G7 sur ce dossier. Le sommet doit s'achever vendredi à 19h00, avant une conférence de presse finale de la Premier ministre italienne, Giorgia Meloni, samedi après-midi.

