Guerre en Ukraine : Kiev touche pour la première fois un avion de combat russe Su-57 au sol

Voilà une première pour Kiev et pour la Russie. L'Ukraine a annoncé ce dimanche avoir frappé un chasseur Su-57 stationné sur un aérodrome du sud de la Russie, sa première attaque contre cet avion furtif russe de dernière génération.

Samedi, « un chasseur polyvalent Su-57 de l'État agresseur a été frappé sur l'aérodrome d'Akhtubinsk, dans la région russe d'Astrakhan » à près de 600 km de la frontière russo-ukrainienne, a déclaré le service de renseignement militaire ukrainien GUR. Cette neutralisation d'un Su-57 « est une première dans l'histoire », a-t-il ajouté.

Le Soukhoï Su-57 est utilisé par l'aviation russe depuis la fin 2020, en remplacement des avions de combat soviétiques vieillissants de type Su-27 ou MiG-29.

Une attaque probablement menée par drone

L'agence ukrainienne de renseignement a également publié des images satellite avant et après l'attaque, montrant des dommages causés par le feu et des débris autour d'un Su-57 stationné sur un aérodrome. Elle n'a pas précisé comment l'attaque avait été menée, et n'en a pas revendiqué directement la responsabilité.

Mais une source au sein des services de renseignement ukrainien a indiqué à l'AFP que le GUR avait mené la frappe avec des drones de combat de fabrication ukrainienne. Cette structure au sein du ministère de la Défense ukrainien est connue pour ses opérations audacieuses en profondeur de la Russie et des territoires ukrainiens qu'elle occupe.

L'Ukraine vise souvent, via des attaques menées par drones, des infrastructures militaires et énergétiques en Russie parfois situées à des centaines de kilomètres de la ligne de front. Samedi, les défenses aériennes russes ont abattu trois drones au-dessus de la région d'Astrakhan, selon le ministère russe de la Défense.

Les Etats-Unis et l'Allemagne autorisent Kiev à cibler le sol russe

Ces opérations pourraient d'ailleurs se multiplier puisque le 31 mai, Joe Biden, qui s'y refusait jusqu'ici, a donné son feu vert pour que Kiev frappe sous certaines conditions des cibles sur le sol russe, dans la région de Kharkiv, selon les mots d'un responsable américain. Ce responsable, qui a requis l'anonymat, a toutefois ajouté que les Etats-Unis continuaient à s'opposer à des frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe. « Notre position d'interdiction de l'utilisation d'ATACMS ou de frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie n'a pas changé ». Les ATACMS sont des missiles de longue portée fournis par les Américains à l'Ukraine, pouvant aller jusqu'à 300 km de distance.

Et les Américains ne sont pas les seuls à avoir changé d'avis.

Au lendemain de l'autorisation américaine, le porte-parole du chancelier Olaf Scholz a lui aussi annoncé le feu vert allemand.

« L'Ukraine a le droit, garanti par la législation internationale, de se défendre contre ces attaques. Pour ce faire, elle peut également utiliser les armes fournies à cet effet (...) y compris celles que nous avons livrées », avait déclaré Steffen Hebestreit dans un communiqué.

« Ces dernières semaines, la Russie a préparé, coordonné et exécuté des attaques, en particulier dans la région de Kharkiv, à partir de positions situées dans la zone frontalière russe immédiatement adjacente », avait-il précisé. « Ensemble, nous sommes convaincus que l'Ukraine a le droit, garanti par le droit international, de se défendre contre ces attaques », avait ajouté Steffen Hebestreit.

Tout comme les Etats-Unis et l'Allemagne, la France avait annoncé ne pas mettre de veto aux attaques ukrainiennes sur le territoire russe. Mais lors d'une conférence de presse commune en Allemagne avec Emmanuel Macron fin mai, il était encore resté évasif, déclarant que l'Ukraine avait le droit de se défendre en vertu du droit international, sans spécifier si cela incluait l'emploi d'armes occidentales sur des sites militaires en Russie.

Contrer l'offensive russe à Kharkiv

Ces décisions doivent donc permettre à l'Ukraine de protéger Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, qui est la cible quasi-quotidienne de bombardements venant principalement du territoire russe.

L'Otan pousse d'ailleurs les capitales occidentales à lever des restrictions qui « lient les mains dans le dos des Ukrainiens », selon les termes de son secrétaire général, Jens Stoltenberg.« On doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles (...) les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée », a déclaré mardi Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse aux côtés du chancelier Olaf Scholz.

De son côté, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, avait aussi promis fin mai un nouveau paquet d'aide militaire d'une valeur de 500 millions d'euros à l'Ukraine. Il comporte des livraisons dans « l'artillerie, la défense aérienne, les drones, et la protection (...) » et notamment des drones pour la reconnaissance et le combat en mer Noire, a annoncé le ministre lors d'une visite non annoncée à Odessa, où il s'est entretenu avec son homologue Roustem Oumerov. Le Kremlin a pour sa part reproché à l'alliance atlantique de lancer « un nouveau cycle d'escalade ».