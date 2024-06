Aux côtés de Zelensky, Scholz appelle l'Occident à renforcer la défense aérienne de l'Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz a exhorté ce mardi les alliés occidentaux à renforcer la défense aérienne de l'Ukraine qui en a cruellement besoin face aux pilonnages russes.

« Ce dont l'armée ukrainienne a le plus besoin aujourd'hui, ce sont des munitions et des armes, notamment pour la défense aérienne », a-t-il déclaré, rappelant notamment que Berlin a décidé de livrer un troisième système de défense antiaérienne Patriot.

« Je voudrais demander à tous ceux qui sont ici aujourd'hui de soutenir notre initiative de défense aérienne ukrainienne, avec tout ce qui est possible », a-t-il lancé.

I l n'y aura pas de « paix dictée » par Poutine, assure Scholz à Zelensky

Zelensky participe ainsi mardi à Berlin à une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine, qui réunit les représentants des gouvernements et du secteur privé, dont dix Premiers ministres. « Des solutions urgentes pour le secteur ukrainien de l'énergie seront notre première priorité », a affirmé le président ukrainien sur son compte X.

Après Berlin, le président ukrainien est attendu au sommet des dirigeants du G7 en Italie puis il doit se rendre samedi et dimanche en Suisse pour participer à une « Conférence sur la paix en Ukraine » qui rassemblera plus de 90 pays et organisations, mais pas la Russie ni la Chine.

« Promouvoir cette prise de conscience, tel est l'enjeu du sommet de la paix qui se réunira ce week-end en Suisse », a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. « Avec des partenaires de toutes les régions du monde, nous y ferons clairement entendre notre voix : nous soutenons le droit international et la Charte des Nations unies! Cela signifie que nous soutenons l'Ukraine attaquée - aussi longtemps que nécessaire », a-t-il poursuivi. Il a par ailleurs affirmé qu'il n'y aurait « pas de victoire militaire, ni de paix dictée » par le président russe Vladimir Poutine dans la guerre qu'il mène contre l'Ukraine.

Mirage 2000-5

Après l'invasion russe en février 2022, l'Allemagne a abandonné sa position traditionnellement pacifiste pour devenir le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine en valeur absolue, derrière les Etats-Unis. Mais le pays n'est pas la seule à s'impliquer récemment dans la défense aérienne de l'Ukraine.

Le président français a notamment annoncé mercredi dernier « la cession de Mirage 2000-5 », avec une formation de pilotes ukrainiens en France à partir de cet été. Il a aussi indiqué que la France proposait de former 4.500 soldats ukrainiens sur son sol. Disposer d'appareils venant de pays différents est stratégiquement intéressant, relève James Rands, de la société de renseignement privé britannique Janes.

Certains pays refusent en effet que Kiev utilise les armes qu'ils lui livrent pour frapper en Russie. Mais « la France est de plus en plus volontariste sur la façon d'utiliser ses armes. De fait, les Mirage devraient arriver avec peu de restrictions ». L'annonce de Paris pose pour autant nombre de questions. Le chef de l'Etat a évoqué entre cinq et six mois pour former les pilotes, mais plusieurs experts mettent en doute ce délai.

Or, la situation presse. L'armée russe continue d'avancer sur le territoire ukrainien. La Russie a revendiqué ce mardi la capture de deux nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine, poursuivant sa lente progression entamée il y a plusieurs mois face à une armée manquant de recrues et d'armements. Selon le ministère de la Défense, les troupes russes se sont emparées de Miasojarivka dans la région de Lougansk (est) et de Timkivka dans celle de Kharkiv (nord-est), deux petits villages sur le front.

(Avec AFP)