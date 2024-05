Les Etats-Unis frappent fort contre les voitures électriques chinoises : les droits de douane grimpent à 100%

[Article publié le mardi 14 mai à 11h24, mis à jour à 12h10]La guerre commerciale entre Pékin et Washington s'intensifie. Ce mardi, la Maison Blanche a annoncé une augmentation marquée des droits de douane appliqués à l'équivalent de 18 milliards de dollars de produits chinois.

Ces nouveaux droits de douane concernent près d'une dizaine de secteurs industriels considérés comme « stratégiques », tels que les semi-conducteurs, les minéraux critiques, les produits médicaux ou encore les véhicules électriques, ces derniers voyant par exemple leurs droits de douane passer de 25% à 100%. Il est peu probable que cela porte un coup immédiat aux constructeurs automobiles chinois, qui ne sont pas très présents aux Etats-Unis. Mais les autorités semblent vouloir se prémunir contre des importations chinoises.

Lire aussiTensions commerciales : le difficile numéro d'équilibriste de Le Maire face à la Chine

Sanctionner Pékin pour ses subventions

Ces droits de douane visent donc à « éliminer les pratiques commerciales déloyales, que ce soit concernant le transfert de technologies, la propriété intellectuelle ou l'innovation », a justifié la Maison Blanche dans son communiqué.

La directrice du Conseil national économique rattaché à la Maison Blanche, Lael Brainard, a justifié ces choix par le fait que la Chine « finance sa croissance aux dépens des autres ». « Du fait de ses pratiques déloyales, la Chine disposera d'une capacité de production de panneaux solaires qui sera plus que deux fois supérieure à la demande mondiale anticipée à court terme », a ajouté Lael Brainard.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a récemment mis en garde contre la surcapacité de la Chine, qui risque de provoquer un afflux de produits à bas prix sur le marché mondial, ce qui pourrait avoir un impact sur les industries américaines en plein essor. Les mesures tarifaires s'inscriraient également dans le prolongement d'initiatives antérieures, telles que la récente enquête sur les risques pour la sécurité nationale posés par les technologies chinoises dans le domaine de l'automobile.

Dans une note, les économistes d'Oxford Economics ont estimé que ces mesures étaient « plus symboliques qu'autre chose », du point de vue de l'économie américaine, et « n'auront pas d'impact notable sur l'inflation américaine ou le PIB, selon nos modèles ». Mais ces droits de douane peuvent « renforcer les outils à disposition du gouvernement pour accélérer la relocalisation ou le "friendshoring" (l'installation dans des pays géographiquement ou idéologiquement proches, NDLR) de la production des secteurs considérés comme stratégiques », a de son côté jugé Emily Benson, chercheuse pour le CSIS, interrogée par l'AFP.

Un argument de campagne pour Joe Biden

« C'est un signal aux constructeurs américains que l'administration Biden cherche à protéger l'industrie contre les véhicules électriques chinois », a pour sa part souligné auprès de l'AFP Paul Triolo, chercheur spécialisé sur la Chine pour Albright Stonebridge Group. Mais le véritable impact pour les groupes américains pourrait concerner les droits de douane appliqués aux batteries et aux chaînes d'approvisionnement, « du fait de la domination des entreprises chinoises dans ces secteurs », a-t-il ajouté.

Derrière les arguments économiques, cette décision peut aussi être vue comme politique. Taxer les produits chinois était en effet une idée du précédent président Donald Trump qui avait imposé des droits de douane sur quelque 300 milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine. Le gouvernement de Joe Biden avait entrepris un réexamen de ces mesures et la décision de ce dernier arrive au moment où le président américain se prépare à affronter à nouveau son adversaire républicain lors de l'élection présidentielle de novembre.

D'ailleurs, le mois dernier, Joe Biden avait appelé à tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois, tout en niant l'existence d'une guerre commerciale avec la Chine.

Janet Yellen affirme que ces droits de douanes seront « ciblés »

Lundi, la secrétaire américaine au Trésor, interrogée par Bloomberg TV, a aussi annoncé qu'« il est essentiel que les Etats-Unis jouent un rôle et aient une présence dans les industries critiques, tels que les semi-conducteurs ou l'énergie propre, afin d'en faire la fondation de bons emplois et de la sécurité nationale pour les prochaines décennies ». Selon elle, le président américain veut « s'assurer que le stimulus apporté par l'IRA (le grand plan de réindustrialisation voté il y a un an, NDLR) pour soutenir ces industries, que ces investissements sont protégés », a-t-elle ajouté. Le gouvernement américain a en effet investi plus de 860 milliards de dollars, via l'IRA, afin d'accélérer la production de voitures électriques, batteries pour véhicules mais aussi panneaux solaires ou éoliennes « made in America ».

Janet Yellen a ajouté espérer que Pékin verra que les décisions de Washington sont « ciblées sur nos préoccupations et non larges », précisant que les Etats-Unis s'assureront que leurs homologues chinois seront tenus informés avant toute annonce officielle. Ainsi, cette dernière « n'anticipe pas de réponse chinoise d'ampleur ».

Reste que ce mardi, juste avant l'annonce de Washington, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré que « la Chine s'oppose toujours aux hausses de droits de douane unilatérales en violation des règles de l'OMC et prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes », faisant référence à l'Organisation mondiale du commerce.