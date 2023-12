Attaques des Houthis en mer Rouge : les Etats-Unis lancent une opération navale multinationale pour protéger le transport maritime

Face à la multiplication des attaques des rebelles houthis du Yémen contre le transport maritime en mer Rouge, une zone stratégique pour le commerce mondial puisqu'elle relie le golfe persique et l'océan Indien à la Méditerranée via le canal de Suez, une coalition de 10 pays, dont la France, formée à l'appel des Etats-Unis va tenter de ramener le calme dans la zone. Outre les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Italie, Bahreïn, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, et les Seychelles participent aussi à cette opération baptisée « Prosperity Guardian ». Pour rappel, une force maritime combinée, comprenant 39 nations, est déjà mobilisé pour assurer la liberté de navigation.

« L'escalade récente des attaques irresponsables des Houthis menace la libre circulation du commerce, met en danger la vie de marins innocents et viole le droit international », a indiqué le ministre américain de la Défense Lloyd Austin dans un communiqué publié lundi pendant sa visite en Israël, où il a appelé l'Iran à cesser son « soutien » aux Houthis.

Contrôlant une bonne partie du Yémen, ces derniers ont en prévenu qu'ils viseraient des navires naviguant au large des côtes du pays s'ils sont des liens avec Israël, en riposte à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Samedi dernier, un responsable houthi avait déclaré à la chaîne de télévision Al Mayadine que toute action hostile contre le Yémen aurait des conséquences désastreuses.

« Le Yémen est prêt, avec toutes ses options défensives, à répondre à toute manoeuvre hostile des Etats-Unis, d'Israël ou de l'Occident », avait-il indiqué.

Les bateaux changent d'itinéraire

La formation de cette coalition intervient après une nouvelle journée de haute tension en mer Rouge, marquée par de nouvelles attaques visant deux navires « liés à Israël », selon les rebelles chiites, et la décision de l'armateur de Hongkong Evergreen et du pétrolier britannique BP de renoncer à transiter par la zone. Une décision similaire à celle prise depuis vendredi par Maersk, CMA CGM (propriétaire de La Tribune), Hapag-Lloyd et MSC. Tous contournent désormais l'Afrique par le Cap de la Bonne Espérance, un itinéraire qui allonge la durée de transport de deux à trois semaines pour un tanker, d'une semaine pour un navire de commerce moyen, et augmente les coûts.

Coup de chaud sur les cours du pétrole

La décision de BP provoqué une remontée des cours du pétrole lundi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février a pris 1,82%, pour clôturer à 77,95 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en janvier, a lui gagné 1,45%, à 72,47 dollars.

Jusqu'ici, les mesures de contournement concernaient surtout les porte-conteneurs, « mais cela n'affectait pas le marché du pétrole », a expliqué Matt Smith, de Kepler.

Pour les cargos, les primes d'assurance augmentent. Selon le site The Insurer, les tarifs pour couvrir les cargos désireux d'emprunter ce parcours qui mène au canal de Suez vers le nord ont été décuplés avec la multiplication des tirs attribués aux Houthis. Pour Matt Smith, cette situation est « tout particulièrement préjudiciable à la Russie », pour qui la route de la mer Rouge est essentielle aux livraisons de clients majeurs, principalement la Chine et l'Inde.

Avec les forces militaires, « la situation devrait se résoudre rapidement », selon Matt Smith, qui ne prévoit pas d'effet prolongé sur le marché de l'or noir. La température a d'ailleurs baissé en fin de séance, le WTI ne glanant que 1,45% après avoir monté jusqu'à près de 4% un peu plus tôt (+3,96%).

La mer Rouge est une « autoroute de la mer » La mer Rouge est une « autoroute de la mer » reliant la Méditerranée à l'océan Indien, et donc l'Europe à l'Asie. Environ 20.000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, porte d'entrée et de sortie des navires passant par la mer Rouge. Selon la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) basée à Londres, 12% du commerce mondial passe normalement par la mer Rouge. Selon Jean-Philippe Casanova, délégué général d'Armateurs de France, de 200 à 250 navires de commerce qui vont vers le Moyen-Orient sont contrôlés par des armateurs français tous les ans, « ce qui fait entre 800 et 900 passages dans la région par an »

