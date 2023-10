[Article publié le mercredi 11 octobre 2023 à 07h28 et mis à jour à 08h34] Le bilan des attaques en Israël s'est alourdi à 1.200 morts, a annoncé ce mercredi matin l'armée israélienne au cinquième jour de l'attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza. Plus de 2.800 personnes ont été blessées et 50 personnes sont officiellement recensées comme « otages ou disparues ». Au total, la guerre a déjà fait plus de 3.600 morts de part et d'autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens.

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, menace d'exécuter des otages enlevés en Israël, parmi lesquels des jeunes capturés au cours d'un festival de musique, samedi matin. Les combattants qui y ont fait irruption ont massacré 250 personnes. Des ONG ont affirmé que plus de 100 personnes avaient été tuées dans un seul kibboutz dans le sud d'Israël.

« Ils tiraient sur tout le monde », « ils ont assassiné de sang-froid des enfants, des bébés, des gens âgés, tout le monde » », a témoigné Moti Bukjin, le porte-parole de l'ONG.

L'assaut samedi de combattants du Hamas contre le kibboutz de Kfar Aza a, lui aussi, viré au carnage, tuant plus de cent civils, dont des enfants en bas âge, selon des militaires israéliens. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a ainsi qualifié les actes de barbarie perpétrés sur son sol par le Hamas envers des civils de « sauvagerie jamais vue depuis la Shoah ». Il a ainsi promis que son pays allait « vaincre avec de la force, énormément de force ».

Situation catastrophique à Gaza

Du côté palestinien, des frappes israéliennes nocturnes ont fait au moins 30 morts dans l'enclave palestinienne, touchant des dizaines de bâtiments d'habitation, des usines, des mosquées et des magasins, a annoncé mercredi le gouvernement du Hamas. L'armée israélienne a indiqué que plusieurs cibles du Hamas avaient été touchées.

Ces frappes sont intervenues alors que le bilan s'établissait à 900 personnes décédées et plus de 4.500 blessées, selon les autorités locales. Dans les hôpitaux, la situation est catastrophique. L'hôpital al-Chifa de Gaza déborde de blessés. « Certains meurent bien avant » d'avoir pu être soignés, raconte un médecin.

Le Hamas a annoncé par ailleurs que deux de ses hauts responsables avaient été tués par des frappes israéliennes. « Plus de 263.934 personnes à Gaza auraient fui leur domicile », indique le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans un communiqué publié mardi, disant s'attendre à ce que ce nombre « continue d'augmenter ».

Plus de 200 cibles visés à Gaza

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tout en reconnaissant les « inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité », s'est dit « profondément bouleversé » par l'annonce des autorités israéliennes du « siège complet » de la bande de Gaza, où Israël a suspendu l'approvisionnement en eau, en électricité et en nourriture de l'enclave. L'ONU a aussi affirmé que le siège total de la bande de Gaza était « interdit » par le droit international humanitaire.

Sur le terrain, Israël a annoncé mardi avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par les raids israéliens. L'armée a frappé le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes. Sur un autre front, elle dit avoir tiré des obus mardi soir sur la Syrie voisine à partir du plateau du Golan en riposte à des « tirs » de projectiles sur ce territoire occupé par Israël depuis 1967.

Les forces aériennes israéliennes ont par ailleurs indiqué mercredi que « des dizaines d'avions de combat ont récemment attaqué plus de 200 cibles dans le quartier d'Al Furkan » dans la ville de Gaza.

Les Etats-Unis aideront Israël à se défendre face au « mal à l'état pur »

L'armée israélienne a « plus ou moins repris le contrôle de la clôture à la frontière » avec Gaza, « mais des infiltrations peuvent encore arriver », a déclaré son porte-parole, le lieutenant-colonel Richard Hecht. Mardi soir, elle a annoncé en outre avoir tué « trois terroristes palestiniens » lors d'un échange de tirs avec des soldats à Ashkelon, ville du sud d'Israël située à une quinzaine de kilomètres de Gaza.

Endossant sans réserve le rôle de premier soutien d'Israël, le président américain Joe Biden a martelé mardi dans un discours vigoureux qu'il aiderait l'Etat hébreu à se défendre face au « mal à l'état pur ». Le Hamas a dénoncé des propos « incendiaires », jugeant que le président américain tentait de « dissimuler les crimes d'Israël ». Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est attendu en Israël jeudi.

(Avec AFP)