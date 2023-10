Le Hamas menace d'exécuter des otages à chaque nouveau raid israélien

Un cran de plus dans l'horreur. Le Hamas a menacé lundi soir d'exécuter des otages israéliens à chaque frappe israélienne qui se multiplie sur la bande de Gaza au troisième jour de l'offensive massive déclenchée par le mouvement islamiste palestinien, qui a fait plus de 1.600 morts de part et d'autre.

« Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils ... L'ennemi ne comprend pas le langage humanitaire et éthique, donc nous allons leur parler un langage qu'ils comprennent », a menacé le Hamas dans un communiqué.

« Aucune négociation » n'est possible pour le moment avec Israël alors que les hostilités se poursuivent, a affirmé un responsable du Hamas basé à Doha.

Des Français et des Américains parmi les otages

Israël a reconnu que plus de 100 civils et militaires israéliens avaient été enlevés. Le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meyer Habib, a annoncé ce matin sur RTL avoir informé le Quai d'Orsay qu'un troisième Français avait été tué par le Hamas et qu'au moins 15 Français étaient portés disparus dont « un mineur de 12 ans », enlevé. Le fils d'un médecin bordelais a aussi été pris en otage alors qu'il participait à la rave party attaquée par le Hamas.

Avidan est entre les mains du Hamas !!

Son père, médecin, vient de me le confirmer. Comme nous le redoutions, ce jeune Français originaire de Bordeaux, est bien pris en otage par ces barbares du Hamas.



Au delà d'Avidan, au moins huit Français sont disparus ou pris en otage par...

Nombre de ressortissants d'autres pays, certains ayant aussi la nationalité israélienne, ont été tués dans l'offensive du Hamas, notamment 12 Thaïlandais, 10 Népalais, 11 Américains, sept Argentins, deux Ukrainiennes, deux Français, un Russe, un Britannique, un Cambodgien et un Canadien, selon les autorités de ces pays. Le président américain Joe Biden a jugé « probable » lundi que des « citoyens américains se trouvent parmi les personnes retenues en otage par le Hamas », et indiqué que son administration travaillait avec les autorités israéliennes à leur libération « Ce n'est pas une tragédie lointaine », a commenté le démocrate de 80 ans, en évoquant « tant de familles américaines qui souffrent de cette attaque ainsi que des blessures infligées au travers de milliers d'années d'antisémitisme et de persécution du peuple juif ».

Netanyahu appelle à la formation « d'un gouvernement d'union nationale d'urgence »

Dans une allocution télévisée lundi soir, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a appelé « les dirigeants de l'opposition à former immédiatement un gouvernement d'union nationale d'urgence sans conditions préalables ». L'Allemagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont pour leur part publié un communiqué commun lundi soir, dans lequel les cinq puissances déclarent qu'elles « soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre » et condamnent « sans ambiguïté possible le Hamas ». Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a lui mis en garde Israël contre une attaque « indiscriminée » de civils à Gaza, qui « ne ferait qu'accroître les souffrances et renforcer la spirale de la violence dans la région ».

L'Arabie Saoudite travaille à empêcher « une expansion » du conflit

Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a déclaré au président palestinien Mahmoud Abbas qu'il travaillait à empêcher « une expansion » du conflit après l'attaque surprise du Hamas contre Israël, ont rapporté les médias d'État saoudiens tôt mardi. Il a également déclaré à son interlocuteur que le royaume du Golfe continuait à « soutenir le peuple palestinien pour qu'il puisse exercer ses droits légitimes à une vie décente, réaliser ses espoirs et ses aspirations, et parvenir à une paix juste et durable », a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne. Moscou a jugé « élevé » le risque de l'entrée de « forces tierces » dans le conflit. Les ministres arabes des Affaires étrangères se réuniront mercredi au siège de la Ligue arabe au Caire.

