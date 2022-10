Au Japon, la production industrielle se replie pour la première fois depuis mai

C'est la première baisse depuis mai, signe que le ralentissement économique mondial commence à peser sur l'archipel. La production industrielle au Japon a décliné de 1,6% en septembre par rapport à août, selon des chiffres préliminaires publiés lundi. Ce repli est par ailleurs supérieur aux attentes, le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg ayant anticipé une baisse limitée à 0,8%.

L'automobile, la chimie et les machines-outils ont été les secteurs ayant le plus contribué à la baisse de la production, a précisé le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti). Les expéditions de biens manufacturés nippons ont chuté de 2,4% en septembre sur un mois tandis que les stocks ont grimpé de 3%, selon les données du ministère. Les industriels sondés par le Meti s'attendent à un nouveau repli de leur production en octobre, mais plus faible (-0,4%), et ils misent sur un léger rebond (+0,8%) en novembre.

Conséquences de la hausse des taux de la Fed

La Réserve fédérale américaine (Fed) et la plupart des autres grandes banques centrales dans le monde remontent vivement leurs taux directeurs depuis des mois pour maîtriser l'inflation, ce qui provoque des dommages collatéraux sur l'activité économique.

Même si la politique monétaire reste ultra-accommodante au Japon, l'industrie nippone n'est pas immunisée contre ce ralentissement économique mondial car elle est particulièrement tournée vers l'export.

La publication du chiffre sur la production industrielle n'a pas été pris en compte par la Bourse de Tokyo ce lundi. Dans le sillage de la forte hausse de Wall Street vendredi, l'indice Nikkei a gagné 1,78% à 27.587,46 points et le Topix, indice plus large, a pris 1,57% à 1.928,91 points.