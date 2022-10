Le Japon lève ses restrictions et ouvre ses portes à tous les touristes étrangers

On peut de nouveau visiter le Japon sans obligation de se faire escorter et surveiller par un guide d'une agence de voyages. Les visiteurs en provenance de 68 pays et territoires, dont l'Union européenne et les Etats-Unis, bénéficient de nouveau depuis ce mardi d'une exemption de visa pour les séjours touristiques au Japon, s'ils peuvent présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 ou un test négatif réalisé moins de trois jours avant le départ.

Le gouvernement japonais avait entrouvert la porte aux touristes depuis juin, mais seulement dans le cadre de voyages organisés. Ce dispositif avait été allégé début septembre pour autoriser les séjours individuels, mais toujours via une agence de voyages.

La faiblesse du yen, un atout pour faire revenir les touristes

Le Japon table sur la baisse du yen, qui a perdu 25% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année, pour attirer les touristes et participer à la relance de son économie. Pour une dizaine d'euros, on peut aujourd'hui s'offrir un restaurant très correct à Tokyo. Les tarifs des billets d'avion peuvent cependant être dissuasifs, gonflés par la flambée des prix du carburant. Il faut ainsi débourser 1.500 à 2.000 euros pour un vol direct aller-retour Paris-Tokyo. Malgré tout, en France, c'est un soulagement pour tous les tour-opérateurs spécialistes de l'Asie qui continuent à souffrir des restrictions qui perdurent sur le continent, notamment en Chine. Antoine Chanthavong, vendeur chez Destination Japon à Paris, souligne être « sous l'eau » depuis l'annonce fin septembre de la fin des restrictions, « on n'a pas eu le temps de traiter toutes les demandes de réservations ».

Port du masque systématique dans les transports et les commerces

Les nouveaux arrivants devront s'adapter aux habitudes sanitaires encore très rigoureuses au Japon, où le port du masque est systématique dans les transports et les commerces, et observé par beaucoup en extérieur. Le gouvernement vient d'ailleurs d'approuver un amendement législatif permettant aux hôtels de refuser les clients qui ne veulent pas porter le masque ou respecter les précautions sanitaires. Le coronavirus a fait environ 45.000 morts dans ce pays comptant près de 126 millions d'habitants, soit nettement moins que dans beaucoup d'autres Etats industrialisés, et la perspective de rouvrir les vannes du tourisme a longtemps inquiété les autorités locales.

L'archipel, qui avait accueilli un nombre record de 31,9 millions de visiteurs étrangers en 2019 et en espérait 40 millions en 2020, année des Jeux olympiques de Tokyo, avait verrouillé ses frontières au printemps 2020 au début de la pandémie. En 2021, moins de 250.000 visiteurs étrangers ont pu mettre le pied sur le sol nippon et les JO de Tokyo se sont tenus pratiquement à huis clos.

En Asie, en dehors du Japon, Hong Kong, aussi, s'attelle à retrouver ses touristes. L'île va ainsi distribuer 500.000 billets d'avion gratuits dès que les restrictions sanitaires seront levées pour un coût estimé à 260 millions d'euros. Hong Kong a en effet accueilli 184.000 visiteurs sur les huit premiers mois de l'année contre 56 millions de personnes en 2019 sur les huit premiers mois de l'année.

Zoom - Israël a levé ses dernières restrictions pour les voyageurs

En raison de la diminution continue de cas de Covid entrant en Israël, l'obligation de remplir le formulaire d'entrée en ligne avant son voyage a été levée le samedi 8 octobre. C'était le dernier frein pour un candidat au voyage. La destination accueille donc les voyageurs vaccinés et non vaccinées à condition, néanmoins, qu'ils soient en possession d'une attestation de prise en charge par une assurance couvrant le Covid. Avec plus de 14.000 visiteurs en septembre et plus de 162.000 depuis le début de l'année, la France est toujours le 1er marché d'Europe et 2e marché mondial après les Etats-Unis. Elle accuse un retard moins important que le reste de l'Europe (-38% contre -53%) en comparaison avec l'année 2019, celle de tous les records de fréquentation.