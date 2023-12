Bataille du pétrole au Guyana : les États-Unis envoient des avions de chasse pour calmer les ardeurs du Venezuela

La tension monte à nouveau d'un cran au Guyana, ce petit pays d'Amérique du Sud, voisin du Venezuela qui revendique le territoire de l'Essequibo, région sous administration guyanienne (125.000 habitants des 800.000 Guyaniens en 2012), très riche en pétrole. Ce jeudi, alors qu'ils avaient jugé la veille la situation « préoccupante » et qu'ils disaient suivre la situation de « très près », les Etats-Unis sont entrés dans la partie en annonçant participer des exercices militaires aériens au Guyana.

« En collaboration avec les forces de défense du Guyana (GDF), le commandement sud des États-Unis (USSOUTHCOM) effectuera des opérations aériennes au Guyana le 7 décembre », selon un communiqué de l'ambassade américaine au Guyana, qui évoque un exercice de « routine ».

L'Essequibo au centre du conflit

Une annonce qui intervient alors que la communauté internationale s'inquiète de la tension croissante entre Venezuela et Guyana sur l'Essequibo, même si ces derniers ont assuré mercredi soir avoir ouvert des « canaux de communication ». Ajoutant à cette tension, un hélicoptère de l'armée guyanienne avec sept personnes à bord qui opérait dans la zone de la frontière a disparu, sans que l'on sache s'il s'agit d'un acte militaire du Venezuela ou d'un problème de l'appareil. Depuis le début de la crise, les deux pays procèdent à d'importantes manoeuvres militaires dans la zone de la frontière.

De son côté, l'ONU « soutient fermement l'utilisation de moyens exclusivement pacifiques pour régler les différends internationaux », a réagi mercredi Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres. Il a néanmoins rappelé que « les décisions de la Cour internationale de justice (CIJ) » qui a demandé vendredi aux deux pays de « s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver le différend » sont « contraignantes », se disant « convaincu que les deux Etats se conformeront dûment à l'ordre de la Cour ». Le Venezuela ne reconnaît pas la CIJ dans cette affaire, exigeant un règlement négocié à partir d'un accord signé en 1966 avec le Royaume-Uni juste avant l'indépendance du Guyana.

Caracas revendique depuis des décennies l'Essequibo, territoire de 160.000 km2 représentant plus des deux tiers du Guyana et où vivent 125.000 personnes qui parlent l'anglais, soit un cinquième de sa population. Caracas est devenu plus pressant depuis la découverte d'importantes réserves de pétrole par ExxonMobil en 2015.

Après des échanges acerbes, les deux pays ont renoué le contact mercredi avec un appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères (guyanien) Hugh Todd et vénézuélien Yvan Gil « pour discuter de la question du différend territorial », selon un communiqué du ministère vénézuélien.

Si les deux ont calmé le jeu hier soir en convenant « de garder les canaux de communication ouverts », le ton était beaucoup plus belliqueux quelques heures auparavant. Dans un communiqué, Caracas accusait le président guyanien Irfaan Ali d'avoir donné « d'une manière irresponsable » le « feu vert » à l'installation de bases militaires américaines dans l'Essequibo.

Une façon de répondre au président vénézuélien Nicolas Maduro, qui, mardi, a préconisé la création d'une zone militaire spéciale près de la frontière et ordonné au géant public PDVSA d'accorder des licences d'exploitation de pétrole dans l'Essequibo. Le président venezuelien s'appuie sur le référendum organisé au Venezuela dimanche. Selon les chiffres officiels - contestés par de nombreux observateurs - quelque 10,4 millions d'électeurs vénézuéliens ont participé à la votation et 95% se sont dits favorables à l'intégration de l'Essequibo au pays.

« Il s'agit d'une menace directe pour l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Guyana » avait immédiatement réagi le président Ali, soulignant que son armée était en « alerte totale » et accusant le Venezuela d'être une « nation hors-la-loi » et « un risque important pour la paix et la sécurité ».

Le Venezuela soutient que le fleuve Essequibo doit être la frontière naturelle, comme en 1777 à l'époque de l'empire espagnol. Le Guyana estime, de son côté, que la frontière date de l'époque coloniale anglaise et a été entérinée en 1899. La Cour internationale de justice (CIJ), plus haute instance judiciaire de l'ONU dont le Venezuela ne reconnaît pas la compétence dans cette affaire, avait ordonné vendredi dernier au gouvernement vénézuélien de « s'abstenir de toute action susceptible de modifier la situation » dans l'Essequibo et aux deux parties de « s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend ».

Pays de l'or noir

Le Guyana dispose des plus importantes réserves de pétrole par habitant au monde. Limitrophe du Brésil et de la Guyane française, le pays enregistre à ce jour la croissance de brut la plus forte au monde. Fin octobre, le Guyana a annoncé une découverte « significative » de pétrole dans ses eaux territoriales revendiquées par le Venezuela voisin, et autorisé huit compagnies pétrolières à procéder à des forages. ExxonMobil a en effet découvert un important réservoir d'hydrocarbures dans la région de l'Essequibo. Avec ses partenaires Hess et CNOOK, le géant pétrolier américain a depuis 2015 découvert 46 réservoirs au large des côtes du Guyana, dont quatre depuis le début de l'année. Le vice-président guyanais Bharrat Jagde a autorisé fin octobre, après appels d'offres, huit compagnies pétrolières à effectuer des forages au large de l'Essequibo. Parmi elles, TotalEnergies, en partenariat avec Qatar Energy et la société malaisienne Petronas, mais également International Group Investment, basée au Nigeria, Liberty Petroleum Corporation, Hess et ExxonMobil, basées aux Etats-Unis, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) et SISPRO, basée au Guyana. Chaque société devra payer une prime de signature de 10 millions de dollars dans le cas d'exploration de blocs en eaux peu profondes et de 20 millions de dollars dans le cas d'exploration en eaux profondes. Des appels d'offres qualifiés « d'illégaux » par le Venezuela.

Par ailleurs, le 23 octobre 2023, l'Américain Chevron a annoncé l'acquisition du groupe pétrolier new-yorkais Hess, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 53 milliards de dollars (près de 50 milliards d'euros). En faisant cette acquisition, Chevron entend se renforcer face à son rival Exxon Mobil sur deux marchés : la production de pétrole à base de schiste argileux et l'extraction en Guyana.

(Avec AFP)