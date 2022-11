Les exportations et les importations chinoises plongent dangereusement

La Chine est encore aux prises avec les conséquences économiques de la pandémie. Ses exportations d'octobre enregistrent leur premier recul (-0,7%) depuis 2020 par rapport au mois d'octobre 2021 alors qu'elles avaient rebondi en septembre (+5,7%). Selon les statistiques officielles des douanes, les importations chutent elles aussi à -0,7% sur un an, après +0,3% en septembre.

Cette chute brutale des exportations, admises par l'administration chinoise, a surpris les analystes qui s'attendaient à un simple ralentissement de la croissance des exportations (+4,9%). L'économie chinoise voit les difficultés se conjuguer sur son marché et à l'étranger.

Rebond de la pandémie et « zéro covid »

La Chine se trouve confrontée à un rebond du Covid près de 2 ans et demi après le déclenchement de la pandémie, quand les pays occidentaux semblent avoir surmonté le plus dur de la pandémie. La gestion dite « zéro Covid » du gouvernement chinois impose des restrictions sanitaires drastiques qui paralysent totalement le fonctionnement de l'économie et de la société. La politique zéro Covid en Chine se traduit en effet par des confinements à répétition, des tests PCR à grande échelle et une quarantaine obligatoire à l'arrivée de l'étranger.

Et Pékin n'entend pas baisser la garde. Samedi, le porte-parole de la Commission nationale de la santé (NHC), Mi Feng, a déclaré que « s'en tiendra indéfectiblement à la politique globale du zéro Covid », douchant ainsi les espoirs des marchés d'un assouplissement. Le nombre de personnes en quarantaine dans le pays est désormais au plus haut depuis le confinement de Shanghai au printemps, note le cabinet Capital Economics, avec des foyers détectés dans plus de 50 villes.

Au sud, le territoire semi-autonome de Macao a annoncé mardi un dépistage général de ses 680.000 habitants après la découverte d'une poignée de cas. A Canton (sud), des confinements partiels avaient été décrétés lundi dans plusieurs quartiers. A l'autre bout du pays, des foyers ont été détectés dans des villes du nord-est, près de la frontière avec la Russie et la Corée du Nord.

Les autorités chinoises ont confiné mercredi dernier pour une semaine les 600.000 personnes vivant autour de l'usine qui fabrique la majorité des iPhone dans le monde, après la fuite d'employés inquiets par la découverte d'un foyer de Covid-19. La zone économique autour de l'aéroport de Zhengzhou (centre), où se trouve l'usine, emploie plus de 200.000 personnes.