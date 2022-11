Airbus profite de la visite d'Olaf Scholz en Chine pour finaliser une commande géante d'A320 NEO et d'A350

Les chiffres de commandes chinoises d'avions de ligne ont de quoi laisser pantois. Et comme souvent ces derniers temps, c'est Airbus qui rafle la mise. A l'occasion de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz, le constructeur européen a finalisé un contrat pour 140 avions auprès de la holding China Aviation Supplies Company (CASC), pour un montant évalué à 17 milliards de dollars selon les prix catalogue.

Ce contrat porte 132 avions de la famille A320 NEO, ainsi que huit long-courriers A350. Il s'agit d'un achat groupé destiné à couvrir les besoins de plusieurs compagnies chinoises, pratique courante pour Pékin avec CASC endossant le rôle d'acheteur étatique. C'était déjà le cas en 2019, où 300 avions avaient déjà été vendus.

Confirmation de la méga-commande de juillet

S'il vient d'être signé à l'occasion de la visite étatique allemande, ce contrat est en fait la finalisation d'une partie des annonces faites en juillet dernier sur la commande de 292 appareils de la famille A320 NEO, d'une valeur de 37 milliards de dollars. Celle-ci se répartit entre quatre compagnies aériennes chinoises : China Eastern Airlines (100 exemplaires), China Southern (96), Air China (64) et sa filiale Shenzhen Airlines (32). Les huit A350 n'étaient pas compris dans ces annonces, mais Airbus précise que tous les appareils faisaient bien partie d'engagements préexistants.

Les avions se répartissent entre tous les modèles de la famille A320 NEO, mais avec une majorité d'A321 NEO et seulement une poignée d'A319 NEO. De quoi alimenter la chaîne de production d'Airbus à Tianjin, dont la conversion pour accueillir des A321 doit être achevée d'ici la fin de l'année afin de répondre à la demande croissante pour cet avion. Les sites européens de Toulouse et d'Hambourg seront aussi mobilisés, car les besoins des compagnies chinoises sont urgents. Les premières livraisons sont en effet prévues à partir de 2023. Selon Reuters, l'arrivée des avions se poursuivra jusqu'en 2027, avec un pic en 2024.

Un marché qui veut croître à nouveau

Selon CASC, cette commande doit permettre « de s'adapter au développement du marché de l'aviation et de répondre à la demande de capacité des entreprises » dans « un marché chinois du transport aérien se redressant progressivement et devant maintenir une croissance régulière et rapide à l'avenir ».

Cela vient confirmer la mainmise actuelle d'Airbus et de l'A320 NEO en Chine face au 737 MAX de Boeing. En septembre, Xiamen Airlines, filiale de China Southern Airlines, avait d'ailleurs tourné sa veste avec la commande de 40 appareils de la famille A320 NEO, elle qui avait déjà des 737 MAX avec dix appareils réceptionnés et 30 de plus en commande.

