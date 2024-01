Chine : Xi Jinping promet d'être intraitable dans sa lutte contre la corruption

Le sort de Xu Wenrong, ancien directeur général de CNPC, une compagnie publique du domaine de l'énergie, semble scellé. L'homme a été arrêté lundi en Chine pour corruption présumée. Il fait l'objet d'une enquête pour avoir « accepté d'énormes sommes d'argent » a dénoncé samedi l'agence anti-corruption du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir. Les personnes placées sous enquête finissent en général par être condamnées. Xu Wenrong a d'ailleurs déjà été exclu du parti communiste.

Le même jour, l'agence de lutte contre la corruption a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant un ancien haut responsable du bureau de gestion du monopole d'Etat du tabac. Et, fin décembre, un ancien vice-président de l'organe de régulation bancaire du pays a été condamné à la prison à vie.

XI Jinping ordonne un redoublement des efforts dans la lutte contre la corruption

Et, visiblement, d'autres arrestations sont à prévoir. Dans un discours prononcé devant l'agence anti-corruption du Parti communiste chinois au pouvoir, Xi Jinping, le président, a ordonné que les efforts soient « redoublés » pour lutter contre la corruption dans les secteurs de « la finance, (des) entreprises publiques, (de) l'énergie, (de) la médecine et (des) infrastructures », a rapporté l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.

« Une victoire écrasante a été remportée dans la lutte contre la corruption, avec des gains entièrement consolidés au cours des dix dernières années », a déclaré le chef de l'Etat. Mais « la situation reste grave et complexe », a-t-il averti. « Nous devons être pleinement conscients des nouveaux développements dans la lutte contre la corruption, ainsi que des terreaux et des conditions propices à la corruption ».

4,8 millions de responsables du parti en Chine ont fait l'objet d'une enquête depuis 2012

Xi Jinping, mène depuis son arrivée au pouvoir en 2012 une campagne féroce contre la corruption, une pratique auparavant courante. Les partisans de cette politique affirment qu'elle promeut une gouvernance propre, quand ses détracteurs estiment qu'elle permet au président de se débarrasser de ses opposants politiques. Environ 4,8 millions de responsables du parti en Chine ont fait l'objet d'une enquête depuis 2012, selon les derniers chiffres officiels de juin 2022. Plus de 1,5 million d'entre eux ont été sanctionnés, notamment par de longues peines d'emprisonnement ou une expulsion du parti. Au cours des derniers mois, la campagne anti-corruption s'est focalisée sur des secteurs tels que la banque, l'assurance, les entreprises soutenues par l'Etat et le sport.

Le candidat favori de l'élection présidentielle taïwanaise accuse Pékin d'influencer le scrutin Le candidat favori de l'élection présidentielle taïwanaise, Lai Ching-te, actuel vice-président, a accusé mardi Pékin de tenter d'influencer par « tous les moyens » le scrutin, qui se tient samedi et dont le résultat sera crucial pour les relations entre l'île et la Chine. Pékin s'immisce dans « chaque élection à Taïwan », mais cette année ses manœuvres sont « les plus fortes » jamais enregistrées, a affirmé Lai Ching-te lors d'une conférence de presse. « Outre l'intimidation politique et militaire, la Chine utilise des moyens économiques, la guerre cognitive, la désinformation, les menaces et les incitations », a assuré le candidat du Parti démocrate progressiste (PDP, ou DPP en anglais), pro-indépendance. La Chine revendique Taïwan comme une de ses provinces, rejetant la posture du PDP, au pouvoir depuis huit ans, qui clame que l'île est « déjà indépendante » dans les faits.

(Avec AFP)