Climat : la COP26 ouvre ses portes après un consensus a minima du G20

Ceux qui espéraient un accord ambitieux sur le climat au G20 resteront sur leur faim. Les responsables des 20 premières économies mondiales ont certes adopté ce dimanche à Rome une déclaration appelant à une action "significative et efficace" pour limiter le réchauffement de la planète mais ont proposé peu d'engagements concrets, suscitant la colère des défenseurs de l'environnement. Le communiqué final du G20 ne traduit en effet aucun engagement nouveau laissant espérer une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Tout effort supplémentaire s'est heurté aux réticences des plus gros émetteurs du monde puisque les 20 premières puissances mondiales pèsent à elles seules 80% des émissions de CO2 mondiales.

Les objectifs de l'Accord de Paris réaffirmés

Le communiqué final a certes réaffirmé les objectifs de Paris, tout en insistant sur le fait que "conserver (l'objectif) de 1,5°C à portée nécessitera des actions et des engagements significatifs et efficaces de tous les pays". Or, ce sont bien les engagements précis qui manquent, comme sur le charbon, grosse source de pollution carbone, sur lequel le G20 a certes annoncé la fin du financement international des centrales à charbon dès cette année, mais sans donner d'objectifs nationaux. Beaucoup de pays, notamment émergents, restent très dépendants de cette source pour leur production électrique, a fortiori dans le contexte actuel de crise énergétique mondiale. Les dirigeants du G20 se sont engagés à coopérer sur le plan technologique pour aider les pays en développement à se passer des centrales électriques fonctionnant au charbon "dès que possible", et ont promis de supprimer les subventions des énergies fossiles "à moyen terme". Sans date précise pour l'élimination progressive de l'énergie au charbon, ces engagements sont jugés trop vagues aux yeux des experts.

Neutralité carbone vers la moitié du siècle

Pas de date précise non plus pour atteindre la neutralité carbone. Alors que les experts des Nations unies jugent nécessaire d'y parvenir d'ici à 2050 pour éviter un réchauffement qui devrait atteindre 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle (sur la base des engagements actuels et si aucune mesure supplémentaire n'est prise), les dirigeants du G20 ont dit reconnaître l'importance de parvenir à la neutralité carbone "d'ici ou aux alentours de la moitié du siècle", sans ainsi faire référence à la date de 2050. De quoi satisfaire la Chine, premier émetteur mondial, qui n'envisage pas d'atteindre le zéro émission nette avant 2060, mais aussi la Russie et l'Inde, deux autres gros pollueurs, qui n'ont pris aucun engagement à ce sujet.

Déception aussi sur un autre dossier brûlant de la COP, l'aide climatique aux pays pauvres. Promis en 2012, l'engagement des plus riches de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 ne sera pas tenu... avant 2023.

Mauvais augure avant la COP26

Le président américain Joe Biden s'est d'ailleurs dit déçu par ce résultat, estimant que la responsabilité en incombait à la Chine et à la Russie qui n'avaient pas soumis de nouvelles propositions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé ainsi que les résultats étaient en demi-teinte. "Si je salue le réengagement du #G20 en faveur de solutions globales, je quitte Rome avec des espoirs déçus - mais au moins, ils ne sont pas enterrés", a-t-il déclaré.

L'absence de percée majeure au sommet du G20 est de mauvais augure avant l'ouverture de la COP26 sur le climat à Glasgow, où la plupart des dirigeants du G20 se sont rendus directement dès le sommet de Rome terminé - à l'exception notable des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine qui ne se sont pas déplacés à Rome pour le G20.

Or Boris Johnson a prévenu : "Nous avons fait des progrès au G20 (...), mais ce n'est pas assez (...). Si Glasgow échoue, tout échoue". Tout est dit.

(Avec AFP et Reuters)