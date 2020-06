Coronavirus : la pandémie s'accélère dans le monde, avertit l'OMS

Alors que la France poursuit son déconfinement, la situation mondiale liée à l'épidémie, elle, ne s'arrange pas. Avec plus de 500.000 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi lundi par l'AFP, la pandémie de Covid-19 "est loin d'être finie" et même elle "s'accélère", a averti ce jour l'Organisation mondiale de la santé. "Demain, six mois se seront écoulés depuis que l'OMS a reçu les premiers rapports concernant un groupe de cas de pneumonie de cause inconnue en Chine. (...) Nous voulons tous que cela se termine. Mais la dure réalité est que c'est loin d'être fini", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, au cours d'une conférence de presse virtuelle.

Plus de 10 millions de cas de Covid-19 détectés

Les 10 millions de cas diagnostiqués dans le monde ne reflètent qu'en partie le nombre réel de contaminations. En effet, certains pays ne testent que les cas graves, alors que d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage. A cela s'ajoutent les nombreux pays pauvres qui ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Pays le plus touché, les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, dénombrent 125.803 décès pour 2.549.069 cas. Au moins 685.164 personnes ont été déclarées guéries. Les pays d'Amérique latine quant à eux font face, ces dernières semaines, à une explosion du nombre de contaminations. Aujourd'hui, le Brésil recense 57.622 morts pour 1.344.143 cas. La pandémie a été aggravée par des infrastructures et du matériel médical plus défaillants qu'en Europe ou qu'aux Etats-Unis, lié au manque de moyens.

L'Europe justement totalise ce lundi 196.273 décès. Le Royaume-Uni a été le plus touché avec 43.550 morts (311.151 cas), suivi de l'Italie avec 34.738 morts (240.310 cas), et de la France avec 29.778 morts (199.343 cas).

L'épidémie repart en Chine

Enfin, la Chine, actuellement confrontée à un rebond de l'épidémie, (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83.512 cas, dont 4.634 décès, et 78.460 guérisons. La Chine a confiné de nouveau, ce dimanche 28 juin, près d'un demi-million de personnes dans un canton situé à 60 km au sud de Pékin.

