Coronavirus : Trump évoque un report d'un an des JO de Tokyo

"Peut-être, et c'est juste mon idée, peut-être les retarder d'un an, si c'est possible", a proposé Donald Trump. "C'est dommage... parce qu'ils ont vraiment construit des bâtiments magnifiques", "mais je préfère ça à des stades vides partout", a-t-il assuré depuis le Bureau ovale. Il a jugé cette option meilleure à celle "de ne pas avoir de spectateurs".

Le CIO tranchera

Des doutes sont émis régulièrement depuis plusieurs semaines sur l'opportunité de maintenir les JO prévus au Japon du 24 juillet au 9 août, suivis fin août-début septembre des Jeux paralympiques. La gouverneure de la capitale japonaise a assuré jeudi que l'annulation des Jeux olympiques était "impensable".

Les organisateurs nippons répètent que les Jeux seront organisés comme prévu et le Comité international olympique (CIO), qui aura le dernier mot, affirme qu'aucune discussion sur une éventuelle annulation n'a été engagée.