Covid-19 : la Chine va lever certaines restrictions à Pékin

Cette décision était très attendue. La Chine va assouplir, ce dimanche, les restrictions sanitaires liées au Covid-19 dans certains secteurs de Pékin, considérés à faible risque, afin de permettre un retour à la vie normale dans la capitale, ont annoncé samedi les autorités. Dans les districts de Fangshan et Shunyi, le télétravail ne sera ne plus obligatoire, ont-elles précisé lors d'une conférence de presse.

Les transports en commun (bus, métros et taxis) fonctionneront également à nouveau normalement dans trois districts et les centres commerciaux seront autorisés à rouvrir dans certaines zones. Le retour à la normale pour certaines entreprises est en revanche encore retardé, notamment dans le secteur des cours particuliers, des cybercafés et des bars karaoké, ont ajouté les autorités. Pékin a fait état de 1.716 contaminations par le virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19 entre le 22 avril et samedi après-midi.

Le chômage s'envole

Ces mesures interviennent alors que la situation économique se dégrade dans l'empire du Milieu. Particulièrement surveillé par le pouvoir chinois, le taux de chômage s'est ainsi établi à 6,1% en avril. Un niveau proche du record absolu de 6,2% en février 2020, au plus fort de la vague épidémique initiale. Aussi, la production industrielle de la Chine a décliné en avril de 2,9% en rythme annuel, marquant un net ralentissement après une croissance de 5% en mars, montrent des statistiques officielles.

Les ventes au détail ont, elles, poursuivi leur recul, en baisse sur un an de 11,1% le mois dernier, après une baisse de 3,5% en mars, du fait d'un resserrement des restrictions sanitaires face au Covid-19. Quant à l'investissement en capital fixe, sa croissance s'est tassée sur les quatre premiers mois de l'année à 6,8% contre 9,3% à fin mars, selon le BNS.

(avec AFP et Reuters)