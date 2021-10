Dette : les Etats-Unis évitent (pour l'instant) le défaut de paiement

Après des jours de tension entre républicains et démocrates, le Sénat a temporairement écarté la menace d'un défaut de paiement qui aurait entrainé un blocage des services fédéraux, en plus de conséquences financières pour le pays. Certains sénateurs républicains ont voté avec les démocrates en faveur d'une hausse provisoire - jusqu'au 3 décembre - du plafond de la dette. Néanmoins, aucune solution de plus long terme n'a encore été trouvé.