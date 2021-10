Etats-Unis : le risque de défaut de paiement menace la note du pays

L'incertitude plane sur l'économie américaine. Les Etats-Unis pourraient en effet faire défaut sur leur dette, pour la première fois de leur histoire. Cette menace interroge même les agences financières à abaisser "très bientôt" la note du pays si aucun accord n'est trouvé rapidement pour relever le plafond de la dette, estime le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer.

Faute d'accord au Congrès avant la date butoir du 18 octobre, le montant maximum d'endettement des Etats-Unis pourrait en effet être atteint, et entraîner le pays dans une situation de défaut de paiement. Cela pourrait provoquer une nouvelle récession, a alerté mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

L'impasse parlementaire

En cause ? Le bras de fer entre les républicains et démocrates autour d'un vote pour relever le niveau maximal d'endettement du pays, une procédure habituellement aisée mais qui cette fois s'est enlisée au Congrès sous le poids des divisions politiques. Les républicains refusent en effet de voter pour, et les démocrates disposent d'une majorité trop mince au Sénat pour pouvoir relever le plafond de la dette avec leurs seules voix.

Face à l'impasse, Joe Biden est monté au créneau lundi, déplorant qu'à cause d'une opposition républicaine "irresponsable", il ne pouvait "pas garantir" que les Etats-Unis ne feraient pas défaut sur leur dette. Le président américain a même évoqué devant la presse "la possibilité réelle" d'opérer un changement de règles au Congrès pour circonvenir la minorité de blocage dont disposent les républicains.

Et le temps presse, le gouvernement américain pourrait cesser de vivre à crédit et sabrer dans ses dépenses d'ici le 18 octobre. Cela aurait des conséquences imprévisibles sur l'économie du pays. Pour Joe Biden, le défaut de paiement, ce sont les taux d'intérêt qui montent, les retraites qui vacillent, les salaires de certains fonctionnaires qui sont menacés, tout comme les prestations sociales des vétérans, a-t-il fait savoir. En outre, la baisse de la note des Etats-Unis évoquée par Chuck Schumer "coûterait énormément aux consommateurs américains, aux entreprises américaines et à l'économie américaine", a-t-il mis en garde.

Grâce à leur minorité de blocage au Sénat, les républicains ont déjà empêché aux démocrates par deux fois la semaine dernière de régler cette question. Chuck Schumer a prévu un nouveau vote de procédure mercredi sur un texte qui suspendrait la limite d'endettement jusqu'en décembre 2022. Il est cependant pour l'instant voué à l'échec. Pour que le texte passe, il faudrait que 10 républicains s'unissent aux 50 démocrates. Or l'opposition refuse en bloc de voter, estimant que cela reviendrait à laisser le champ libre aux plans colossaux d'investissements voulus par Joe Biden. Ils exhortent les démocrates à employer à la place une procédure complexe et longue.

Or, "il serait catastrophique (...) que nous soyons dans une position où nous manquons de ressources pour payer les factures du gouvernement", estime la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Même si ce n'est pas la première fois que les Etats-Unis vivent un tel compte à rebours, le pays n'a jamais fait défaut. Seul en 2011, sous l'administration Obama, l'impasse politique avait conduit l'agence de notation Standard and Poor's à retirer la note "AAA" à la dette américaine, provoquant une onde de choc sur les marchés internationaux.

(Avec AFP)