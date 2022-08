En juillet, les exportations chinoises sont restées plus soutenues que prévu

En hausse de 18% sur un an, les exportations de la Chine ont augmenté de façon inattendue en juillet malgré une médiocre demande mondiale, mais les importations sont restées faibles en raison de la frilosité des consommateurs et des restrictions anti-Covid, selon des chiffres officiels publiés dimanche. En juin, elles avaient progressé de 17,9%, selon les statistiques des douanes.

Cette hausse est largement supérieure aux +14,6% prévus en moyenne par le consensus des économistes interrogés par l'agence Bloomberg.

Les exportations vers la Russie en hausse de 22%

Cette croissance dynamique des exportations montre que les perturbations des chaînes d'approvisionnement induites par la pandémie du Covid sont en train de se résorber, et que les employés des usines et des ports chinois ont rattrapé le retard accumulé dans les expéditions des commandes. Quant aux destinations, les exportations vers l'Union européenne et les États-Unis, deuxième et troisième partenaires commerciaux de la Chine, ont respectivement progressé de 23,1 % et de 11 % en juillet par rapport à l'année précédente. De même, les expéditions vers la Russie, soumises à des sanctions économiques par les pays occidentaux, ont aussi augmenté le mois dernier, de 22 % par rapport à juillet 2021.

Des importations en hausse de 2,3%

Les importations ont pour leur part progressé de 2,3%, après s'être affiché à peine à 1% en juin. Cette hausse s'avère inférieure à la prévision moyenne des économistes (+4%) qui s'attendaient à ce que l'assouplissement des mesures sanitaires ces derniers mois se traduise par un rebond de la consommation intérieure. La Chine est la seule grande économie du monde à pratiquer encore une stratégie de zéro Covid, impliquant des confinements massifs au moindre cas et de longues quarantaines qui sapent l'activité économique et la consommation.

En juillet, l'excédent commercial du pays atteignait 101,26 milliards de dollars, contre 97,9 milliards en juin. La Chine a connu au deuxième trimestre sa plus faible croissance depuis le début de la pandémie, avec un PIB en hausse de seulement 0,4%. Les analystes jugent désormais très improbable que le pays atteigne en 2022 l'objectif de croissance officiel fixé à 5,5%.