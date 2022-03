« La Chine est impatiente de travailler avec la Russie pour porter les relations sino-russes à un degré supérieur dans une nouvelle ère » (Pékin)

Moscou et Pékin font bloc face aux Etats-Unis. Ce mercredi, la Russie et la Chine ont en effet réaffirmé leur amitié «sans limite », trois semaines après qu'elle fut qualifiée de « solide comme un roc » par le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Au grand dam des puissances occidentales, en particulier les Etats-Unis, qui ne cessent de soupçonner Pékin de vouloir soutenir la Russie pour atténuer l'impact des sanctions alors que les autorités chinoises n'ont pas condamné la guerre russe en Ukraine. Ce mercredi, à Tunxi, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, après un échange avec Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, le même Wang Yi a déclaré que la Chine et la Russie étaient « plus résolues à développer des relations bilatérales et plus confiantes de promouvoir leur coopération dans différents domaines ». Le 7 mars déjà, les perspectives de coopération future étaient déjà jugées par Wang Y comme « immenses ». La relation politique et économique avec Pékin s'est considérablement renforcées depuis l'invasion russe de la Crimée en 2014 et de précédentes sanctions contre le régime poutinien.

Lire aussi 13 mnPétrole : "La Russie ne doit pas trop se faire d'illusion sur la possibilité de remplacer ses exportations vers l'Europe par la Chine et l'Inde"

Un nouvel ordre mondial

Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, les deux hommes ont condamné les sanctions "illégales et contre-productives" imposées à Moscou par "les Etats-Unis et leurs satellites" depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

Sergueï Lavrov voit même dans ces sanctions l'avènement du nouvel ordre mondial.

"Nous vivons une étape très sérieuse dans l'histoire des relations internationales", a-t-il déclaré, dans une vidéo de l'entretien diffusée par Moscou.

« Je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire et que nous (...) nous dirigerons vers un ordre mondial multipolaire, juste, démocratique », a-t-il lancé à Wang Yi.

« La Chine est impatiente de travailler avec la Russie pour porter les relations sino-russes à un degré supérieur dans une nouvelle ère, sous la conduite du consensus atteint par les chefs d'Etat », a ajouté Wang Yi.

« Notre opposition à l'hégémonie est sans limite », a assuré un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, interrogé sur la visite du ministre russe.

Les deux ministres sont convenus mercredi que la Russie et la Chine allaient continuer à renforcer leur partenariat stratégique et à parler « d'une même voix » des affaires mondiales. Quelques semaines avant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine avait lui-même été chaleureusement reçu par son homologue chinois Xi Jinping à Pékin. Les deux pays avaient déjà célébré une amitié « sans limites » et dénoncé « l'extension » de l'Otan.

"Il nous incombe avec les Etats-Unis de travailler à la paix" (Xi Jinping)

Les prises de parole chinoises contrastent avec les déclarations du président chinois Xi Jinping à Joe Biden tenues lors d'un échange le 18 mars. Le président chinois avait estimé que des conflits militaires n'étaient « dans l'intérêt de personne ». « La crise ukrainienne n'est pas quelque chose que nous souhaitions voir » arriver, avait dit le chef d'État chinois.

« En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et en tant que deux premières économies mondiales, il nous incombe non seulement de conduire les relations sino-américaines sur la bonne voie, mais aussi d'assumer nos responsabilités internationales et de travailler à la paix et la tranquillité dans le monde », avait-il assuré Xi Jinping à Joe Biden.

Selon un bref compte-rendu diffusé par la chaîne publique CCTV, le président chinois avait aussi estimé que « les relations entre États ne peuvent aller jusqu'à la confrontation armée ».

Lire aussi 6 mnPékin prêt à entrer (ou augmenter ses parts) dans le capital des groupes énergétiques russes

-----------------

Les droits de douane américains n'ont aucun effet sur la Chine

Le recours aux droits de douane massifs n'a aucun effet sur les pratiques commerciales de la Chine, a expliqué mercredi Katherine Tai, l'ambassadrice américaine au Commerce, appelant à avoir une stratégie défensive en misant sur le retour de la production aux Etats-Unis. Washington reproche notamment à Pékin de subventionner ses entreprises pour dynamiser ses exportations, ce qui a eu pour effet au fil du temps de laminer de nombreux secteurs industriels aux Etats-Unis. De plus, la Chine est critiquée pour imposer des transferts de technologies aux entreprises souhaitant faire des affaires dans le pays asiatique.

"Nous avons en ce moment des droits de douane sur plus de 300 ou 400 milliards de dollars d'importations chinoises", a rappelé l'ambassadrice américaine. "Cela n'a pas incité la Chine à changer" et cela affecte les entreprises américaines, a-t-elle observé.

"Nous devons poursuivre nos efforts pour faire pression sur la Chine pour qu'elle change", a-t-elle toutefois déclaré.

Mais Katherine Tai exhorte à développer rapidement de "nouveaux outils": "ce sont les investissements, c'est la relocalisation et la reconstruction de notre base manufacturière". "C'est le plan que nous devons poursuivre à l'avenir", a-t-elle souligné.

Lire aussi 6 mnAchats de pétrole : la Chine et l'Arabie Saoudite veulent remplacer le roi dollar par le yuan

(Avec AFP et Reuters)