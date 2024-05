Energie : Xi Jinping renforce ses liens avec les pays arabes lors d'un forum organisé en Chine

Approfondir les liens avec le Moyen-Orient : tel est l'objectif du forum organisé par la Chine dans sa capitale et auquel participent le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, celui des Émirats arabes unis, cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane, ou encore celui de la Tunisie, Kais Saied. Une démarche entreprise de longue date par Pékin qui, ces dernières années, a renforcé ses relations économiques et diplomatiques avec cette région du monde, dont une grande partie est traditionnellement sous influence américaine.

La Chine est d'ailleurs aujourd'hui une cliente majeure pour les pays arabes exportateurs de pétrole. Notamment l'Arabie saoudite, dont elle est la première acheteuse d'or noir. La première puissance asiatique entend asseoir un peu plus cette position à l'avenir.

« La Chine renforcera davantage la coopération stratégique avec la partie arabe sur le pétrole et le gaz », a affirmé le président chinois, Xi Jinping, selon un compte-rendu de son discours, prononcé en ouverture du forum, donné par le ministère des Affaires étrangères. « La Chine est prête à travailler avec la partie arabe sur la recherche et le développement de nouvelles technologies énergétiques et sur la production d'équipements », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, « nous soutiendrons la participation d'entreprises chinoises de l'énergie et de la finance dans les projets d'énergies renouvelables de pays arabes, avec une capacité totale installée de plus de trois millions de kilowatts », a assuré le président chinois.

« Voix commune » sur la question palestinienne

Xi Jinping place aussi le sujet du conflit entre Israël et le Hamas au cœur des discussions de ce forum. Il a indiqué espérer que ce rendez-vous « fasse entendre une voix commune sino-arabe » sur la question. La Chine entretient de bonnes relations avec Israël mais soutient depuis des décennies la cause palestinienne et milite pour une solution à deux États. Le président chinois l'a d'ailleurs rappelé ce jeudi, soulignant que son pays soutient « fermement la création d'un État palestinien indépendant » et « l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU ». Il a aussi plaidé pour l'organisation d'une « conférence de paix internationale élargie » avec un grand nombre de participants.

De son côté, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a appelé la communauté internationale à empêcher « toute tentative de contraindre les Palestiniens à quitter leur terre par la force ». La guerre a déplacé la majorité des quelques 2,4 millions d'habitants de Gaza et provoqué une catastrophe humanitaire majeure. Il n'y a « pas de chemin vers la paix et la stabilité dans la région » sans une « approche globale de la cause palestinienne », a-t-il affirmé.

L'Égypte, le Qatar et les États-Unis sont engagés depuis des mois dans des pourparlers visant à obtenir une trêve durable à Gaza, assortie à une libération des otages enlevés par le Hamas. Sans plus de résultats pour le moment. Le président chinois s'est donc dit prêt à « soutenir un règlement rapide, global, juste et durable de la question palestinienne », relevant le « rôle important joué par l'Égypte dans l'apaisement de la situation et l'acheminement de l'aide humanitaire », a affirmé Xi Jinping.

La Chine veut prendre les rênes

Pour les analystes, la Chine peut utiliser son engagement dans le dossier palestinien pour asseoir encore sa position dans la région.

Le pays voit une « opportunité stratégique de renforcer sa réputation et sa position dans le monde arabe » en aidant à la résolution de ce conflit face à l'inaction américaine, a déclaré à l'AFP Ahmed Aboudouh, analyste du centre de réflexion britannique Chatham House. « Cela permet à Pékin de saper la crédibilité et l'influence des États-Unis dans la région ».

Un avis partagé par Camille Lons, experte du Conseil européen des relations étrangères. « Pékin considère le conflit actuel comme une occasion en or de critiquer la politique de deux poids deux mesures de l'Occident sur la scène internationale et d'appeler à un ordre mondial alternatif », a-t-elle expliqué à l'AFP.

Pendant que les discussions se poursuivent, Israël continue son offensive, ignorant les condamnations internationales après des frappes à Rafah qui ont provoqué un incendie ayant ravagé dimanche un camp de personnes déplacées. Le bilan dans cette bande de terre de 41 km de long s'élevait à 36.171 morts ce mercredi, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

