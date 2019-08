Escalade commerciale : Trump annonce de nouvelles taxes sur les importations chinoises

Une nouvelle série de tweets dévastateurs et la menace d'une escalade dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi sur son compte Twitter qu'il imposerait à compter du 1er septembre des droits de douane additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises non encore taxées.

"Les discussions commerciales se poursuivent, et durant ces discussions, les Etats-Unis commenceront, le 1er septembre, à imposer de petits droits de douanes additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars restants de biens et de produits venant de Chine dans notre pays", écrit Donald Trump sur Twitter.

Les 250 milliards de dollars d'importations chinoises déjà taxées à 25% ne seront pas concernées par cette nouvelle taxe.

Les déclarations du président américain interviennent alors que les négociateurs américains et chinois viennent de reprendre cette semaine à Shanghai leurs discussions suspendues en mai dernier. La Maison blanche avait évoqué des négociations "constructives" et le ministère chinois du Commerce avait qualifié ces échanges de "sincères, hautement efficaces, constructifs et profonds".

Effet d'une bombe

En taxant les 300 milliards de dollars restants d'importations chinoises, le président américain risque de raviver les tensions dans le conflit entre les deux principales puissances économiques de la planète qui nuit à l'économie mondiale : d'après les calculs du FMI, les droits déjà appliqués retrancheront 0,2% à la croissance mondiale attendue en 2020. Les nouveaux droits de douane annoncés devraient frapper en outre une série de biens de consommation courante: téléphones et ordinateurs portables, jouets, chaussures, vêtements.

Les tweets de Trump ont aussitôt fait l'effet d'une bombe sur les marchés. Le pétrole a terminé en recul de 8% à New York, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a touché un creux de près de trois ans et les principaux indices boursiers ont fini en baisse à Wall Street : le Dow Jones a perdu 1,05%, le S&P 500 0,90% et le Nasdaq 0,79%. Les marchés asiatiques sont aussi en recul, tout comme les indices européens ce vendredi matin : plus de 80% des actions de l'indice européen élargi Stoxx 600 sont dans le rouge.

A Paris, CAC 40 perd plus de 2% ce vendredi matin. Seule une valeur (Unibail) parvient à contre-courant à être légèrement dans le vert.

(avec agences)