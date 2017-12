Etats-Unis : le déficit commercial au plus haut depuis janvier

Le département du Commerce a annoncé mardi que le déficit commercial avait augmenté en octobre de 8,6% à 48,7 milliards de dollars (41,1 milliards d'euros), après 44,9 milliards en septembre (43,5 milliards en première estimation). Il s'agit du déficit le plus important sur neuf mois, depuis janvier, précisément.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à un déficit de 47,5 milliards de dollars en octobre.

Ajusté de l'inflation, le déficit commercial a atteint à 65,3 milliards de dollars, également le plus important depuis janvier, contre 62,2 milliards en septembre, et une moyenne de 62 milliards au troisième trimestre.

PIB : vers un gros coup de fin au quatrième trimestre ?

Ces données suggèrent que le commerce extérieur pourrait apporter une contribution négative au calcul du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre s'il ne se redresse pas au cours des deux derniers mois de l'année. En octobre, il avait contribué à hauteur de 0,43 point à la croissance annualisée de 3,3% enregistrée par l'économie américaine au troisième trimestre, sa troisième contribution positive en autant de trimestres.

Alimentation et pétrole, les deux premiers moteurs du déficit

En octobre, les importations de biens et de services ont progressé de 1,6% à 244,6 milliards de dollars, un record. Les importations de biens ont enregistré leur plus forte hausse depuis mai 2014, en raison d'une augmentation de 1,5 milliard de dollars de la facture pétrolière. Le prix du baril de brut importé a représenté en moyenne 47,26 dollars, son plus haut niveau depuis août 2015. Les importations de produits alimentaires, à un plus haut record, ont également contribué à creuser le déficit. Les importations en provenance de Chine et du Mexique, sujet politiquement sensible aux Etats-Unis, ont atteint des records.

Hausse des exportations vers la Chine et le Mexique, en vain...

Les exportations de biens et de services sont restées stables à 195,9 milliards de dollars. Si les exportations d'avions civils ont baissé de 1,1 milliard de dollars, celles de produits industriels ont augmenté de 2,6 milliards de dollars, à un pic depuis novembre 2014. Les exportations de pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis septembre 2014.

Les exportations vers la Chine ont atteint un pic depuis décembre 2013 et celles vers le Mexique un plus haut depuis trois ans. Le déficit commercial avec la Chine s'est accru de 1,7% à 35,2 milliards de dollars en octobre et celui avec le Mexique a augmenté de 15,9% à 6,6 milliards de dollars.