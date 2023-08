F-16 en Ukraine : les États-Unis donnent leur OK pour le transfert

Article mise en ligne 20/08/2023 07:10 | Mise à jour 20/08/2023 14:44

Un porte-parole du département d'État américain a confirmé que des assurances formelles avaient été fournies au Danemark et aux Pays-Bas à cet égard. Cette approbation signifie que l'Ukraine pourra pleinement exploiter ses nouvelles capacités dès que le premier groupe de pilotes aura terminé sa formation. Les avions F-16 contribueront ainsi aux capacités de défense et de dissuasion de l'Ukraine.

Depuis le début de l'invasion russe, Kiev a continuellement réclamé des avions occidentaux pour faire face aux forces largement supérieures de Moscou. Les États-Unis, cependant, ont des règles strictes concernant la revente ou le transfert d'équipement militaire américain par leurs alliés.

La date à laquelle la formation des pilotes ukrainiens sera achevée reste encore indéterminée. Cette formation, qui implique une coalition de 11 pays, était censée débuter ce mois-ci, et les responsables espèrent que les pilotes seront prêts d'ici début 2024.

La ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, a salué le feu vert donné. Elle a déclaré que cela permettrait de progresser dans la question de la formation des pilotes ukrainiens. Cependant, elle a souligné que tout prendrait du temps et que plusieurs mois seront nécessaires avant que les Pays-Bas puissent effectivement envoyer des F-16.

En juillet, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti que la livraison d'avions de combat F-16 serait considérée par Moscou comme une menace nucléaire. Bien que l'envoi d'avions de combat puisse éventuellement renforcer l'Ukraine, il faudra du temps avant que son armée puisse en bénéficier pleinement. Actuellement, malgré sa contre-offensive lancée en juin pour reconquérir les territoires occupés par la Russie, l'Ukraine n'a réussi qu'à reprendre quelques villages à ce stade.

Une visite surprise de Zelensky au Pays-Bas

Le président Volodymyr Zelensky a débarqué dimanche sur une base de l'armée de l'air néerlandaise à Eindhoven, située dans le sud des Pays-Bas, deux jours après que les États-Unis ont donné leur aval à la fourniture par les Pays-Bas d'avions de chasse américains F-16 à Kiev.

Les F-16 néerlandais « destinés à l'Ukraine pour protéger notre peuple de la menace russe » sont le point central de cette visite, selon le président ukrainien, alors que la confirmation et les détails de la livraison des avions par les Pays-Bas à l'Ukraine restent encore à dévoiler.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a officialisé la livraison de F-16 néerlandais à l'Ukraine lors d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur une base de l'armée de l'air néerlandaise à Eindhoven, au sud des Pays-Bas.

« Les Pays-bas et le Danemark s'engagent à transférer des F-16 à l'Ukraine une fois que les conditions d'un tel transfert seront remplies », a déclaré M. Rutte, aux côtés de M. Zelensky.

M. Zelensky est arrivé sur le sol néerlandais vers 12h accompagné de la Première dame ukrainienne Olena Zelenska. La veille, il était en Suède, un allié qui envisage de rejoindre l'OTAN. Les discussions avec le Premier ministre Ulf Kristersson ont porté sur la préparation du nouveau paquet d'aide militaire suédois, notamment en ce qui concerne la coopération pour la production de chars légers suédois CV90, comme l'a précisé M. Zelensky.

Des drones ukrainiens à Moscou La Russie a annoncé vendredi avoir neutralisé des drones ukrainiens à Moscou et en mer Noire, deux zones où ces attaques se sont multipliées récemment. Ces incidents surviennent alors qu'un responsable russe a confirmé qu'une brèche avait été ouverte par les forces ukrainiennes sur la rive gauche du Dniepr, une ligne de front située dans le sud du pays. Des parties des remparts extérieurs se sont partiellement effondrées. Selon l'agence TASS, l'espace aérien près de l'aéroport international Vnoukovo de Moscou a été temporairement fermé. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait déclaré fin juillet que « la guerre atteignait le territoire de la Russie ». En ce qui concerne la mer Noire, la Russie a prétendu avoir déjoué plus tôt dans la journée une nouvelle tentative d'attaque ukrainienne à l'aide d'un drone naval contre sa flotte. Selon le ministère russe de la Défense, les navires visés jeudi soir « effectuaient des missions de contrôle de la navigation dans la partie sud-ouest de la mer Noire, à 237 kilomètres au sud-ouest de Sébastopol », le quartier général de la flotte russe locale. Malgré le blocus maritime en cours, le premier cargo en provenance d'Ukraine depuis la fin de l'accord sur les céréales est arrivé jeudi soir en Turquie comme prévu, selon les données de suivi maritime. Le porte-conteneurs « Joseph Schulte », sous pavillon de Hong Kong, avait quitté le port ukrainien d'Odessa mercredi, bravant ainsi les menaces russes contre de tels navires depuis le retrait de la Russie de l'accord. En outre, Moscou a intensifié ses attaques contre les infrastructures portuaires ukrainiennes en mer Noire et sur le Danube depuis sa sortie de l'accord sur les céréales, conclu sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, et entré en vigueur à l'été 2022. Les efforts russes visant à obtenir un contrôle unilatéral de la navigation en mer Noire surviennent dans le contexte de la contre-offensive militaire lancée en juin par les forces ukrainiennes, qui avancent lentement en utilisant de nouveaux équipements occidentaux.

(Avec Tass, AFP et ANP)