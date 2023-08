L'Ukraine défie le blocus naval russe avec le départ d'un premier cargo céréalier depuis Odessa

Face à l'invasion russe qui dure depuis un an et demi, la question céréalière est plus que jamais centrale pour l'Ukraine, comme pour la sécurité alimentaire mondiale. Maintenir les exportations est ainsi primordial pour le pays, gros producteur de céréales, quitte à faire courir des risques importants à des navires civils.

Faute d'une solution diplomatique depuis la suspension par Moscou il y a un mois de l'Initiative céréalière de la mer Noire - accord conclu entre les deux pays sous le patronage de la Turquie et des Nations Unies en juillet 2022 pour l'exportation des céréales ukrainiennes via des corridors sécurisés - Kiev a donc décidé à envoyer des cargos en dépit du blocus et des menaces russes.

La semaine dernière, l'Ukraine a donc annoncé ouvrir des couloirs « temporaires » en mer Noire pour défier le blocus de la Russie. Et ce mercredi, Oleksandre Koubrakov, ministre ukrainien chargé des infrastructures, a annoncé que « le porte-conteneurs Joseph Schulte (...) a quitté le port d'Odessa et navigue le long du couloir temporaire établi pour les navires civils » comme le rapporte l'AFP. Parti du port d'Odessa, le navire battant pavillon de Hong Kong, longeait la côte ukrainienne à 14h30 heure locale (11h30 GMT) et se dirigeait vers Vylkove, dans le sud de l'Ukraine, selon un site Internet de suivi maritime.

La menace d'une crise alimentaire

Située à 150 kilomètres environ d'Odessa, Vylkove est une ville ukrainienne à l'embouchure du Danube, à la frontière avec la Roumanie, membre de l'Union européenne et de l'Otan. Le fleuve est devenu l'une des principales voies de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin à l'accord sur les exportations de céréales.

En vigueur pendant un an, cet accord avait permis l'exportation de 33 millions de tonnes de céréales depuis les ports ukrainiens. Cette solution de couloirs temporaires mise en place par Kiev n'offre pas les mêmes garanties en raison de la menace russe. Sans parler de pénurie pour le moment, la baisse des exportations ukrainiennes pourrait avoir des conséquences sur les prix des denrées alimentaires, ce qui risquerait de déclencher une crise alimentaire dans les pays les plus vulnérables. L'exportation des céréales constitue également une source de revenus dont Kiev aura du mal à se passer alors que la guerre s'éternise.

Attaques russes

Cette traversée périlleuse intervient alors que les Russes multiplient les actions de force dans la région. Le week-end dernier, un navire de guerre russe avait procédé à des tirs de sommation sur un cargo qui se dirigeait vers Izmaïl, port ukrainien du Danube en amont de Vylkove.

Les forces russes ont également procédé à plusieurs attaques contre les infrastructures céréalières ukrainiennes sur le Danube, notamment avec des drones. Une attaque a d'ailleurs encore eu lieu la nuit dernière, de mardi à mercredi.

L'armée russe a aussi continué à cibler avec ses bombardements les infrastructures portuaires du Danube, lançant encore une attaque de drone dans la nuit de mardi à mercredi. Les forces ukrainiennes ont annoncé avoir abattu 13 drones durant cette nuit dans les régions méridionales d'Odessa et de Mykolaïv.

Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleg Kiper, a déclaré sur les réseaux sociaux : « Conséquence des frappes ennemies sur un des ports du Danube : des entrepôts de céréales ont été endommagés ».

Située juste de l'autre côté du Danube, la Roumanie a « fermement condamné » une « violation flagrante du droit international » mettant « en danger la sécurité alimentaire ».

(Avec AFP)