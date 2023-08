L’Union européenne envoie pour 1,1 milliard d’euros d’obus à l’Ukraine

Après avoir fourni des armes et des équipements militaires, l'Union européenne livre des munitions.

Ainsi, « les États membres ont livré environ 223.800 munitions d'artillerie (artillerie automotrice à longue portée, munitions à guidage de précision et munitions de mortier) et 2.300 missiles de tous types », a déclaré Peter Stano, porte-parole de l'UE, vendredi.

Lire aussiLa France a livré à l'Ukraine pour 640 millions d'euros de matériels militaires en 2022

Cette livraison qui a coûté 1,1 milliard d'euros aux États membres avait notamment été promise, fin mai, par le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell. Il s'agit d'une réponse de l'UE aux demandes des forces ukrainiennes qui se plaignent d'une pénurie de munitions alors qu'elles tentent de déloger les troupes de Moscou des territoires occupés dans l'Est du pays, dans le cadre d'une contre-offensive lancée début juin.

Lire aussiHistorique, inédit... La France a exporté pour 27 milliards d'euros d'armements en 2022

Un plan de deux milliards d'euros

Cette cargaison, n'est que la première salve de l'UE. En mars, les Vingt-sept ont approuvé un plan de deux milliards d'euros pour envoyer en Ukraine un million d'obus de 155 mm prélevés sur les stocks des États membres cette année et financer des achats communs de munitions pour Kiev. Dans le cadre de la première phase du plan, qui s'étendais du 9 février au 31 mai, un milliard d'euros a été affecté au remboursement aux États membres de l'UE d'environ la moitié du coût des obus fournis à partir de leurs arsenaux existants. Dans le cadre du deuxième volet du plan, l'agence de défense de l'UE négocie des contrats d'achat conjoints avec des fabricants européens de munitions de 155 mm.

L'UE « s'attend à ce que les contrats-cadres avec l'industrie soient signés dans les semaines à venir, ce qui permettra aux États membres de passer des commandes à partir de ce moment-là ».

Mais l'Union européenne et ses États membres semblent loin d'avoir atteint l'objectif d'un million d'obus pour le printemps prochain car tout contrat doit être conclu avant la fin du mois de septembre pour entrer dans le cadre du plan d'approvisionnement de l'UE. En février, plusieurs capitales européennes s'étaient déjà montrées sceptiques sur la capacité à fournir ce million d'obus.

Au total, l'UE et ses États membres affirment avoir dépensé quelque 20 milliards d'euros pour fournir des armes à l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. En date du 25 juillet, les États-Unis s'étaient engagés à verser plus de 43,7 milliards de dollars à l'Ukraine au titre de l'aide à la sécurité, selon le Pentagone. Jeudi, la Maison Blanche a demandé au Congrès 13 milliards de dollars supplémentaires pour de nouvelles dépenses militaires en faveur de l'Ukraine.

La France a livré 640 millions d'euros à l'Ukraine en 2022

La France, de son côté, a livré à l'Ukraine pour 640,5 millions d'euros d'armements, rien que sur l'année 2022, selon le rapport du ministère des Armées au Parlement sur les exportations d'armement de 2022 de la France, dont La Tribune a obtenu une copie.Cette évaluation, a précisé le rapport, a été établie en tenant compte des méthodes utilisées dans le cadre de la Facilité européenne de Paix (FEP) de l'Union européenne (UE).

L'Hexagone a essentiellement cédé gratuitement 60 véhicules blindés de combat, 24 canons de 155 mm, 10 mortiers de 120 mm et 118 missiles (+ lanceurs de missiles) ainsi que deux systèmes d'artillerie, 34 mitrailleuses 7,62 mm, 562 mitrailleuses 12,7 mm et 704 lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs. L'année dernière, elle a également livré à l'Ukraine du matériel acheté. Soit 15 canons de 155 mm et 20 pistolets mitrailleurs.

(Avec AFP)