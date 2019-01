Fiscalité : les "gilets jaunes" font des petits à Taïwan

La mobilisation taïwanaise est certes née il y a trois ans mais les manifestants ont été galvanisés par le fait que, pour tenter d'éteindre l'incendie allumé en France par les "gilets jaunes", le gouvernement ait renoncé en décembre 2017 à augmenter les taxes sur les carburants, en plus d'un paquet d'autres mesures pour doper le pouvoir d'achat.

Depuis, les protestataires taïwanais ont intensifié la fréquence de leurs rassemblements, optant en outre pour une stratégie beaucoup plus frontale. C'est pourquoi ce mardi une centaine d'entre eux s'est introduit à la cérémonie traditionnelle du 1er janvier de levée du drapeau devant le palais présidentiel, en présence de la présidente.

Une fois le drapeau levé, ils ont enlevé leurs manteaux pour arborer leurs gilets jaunes ainsi que des banderoles tout en scandant des slogans, provoquant de brèves échauffourées avec les forces de l'ordre.

"Le président Macron a répondu positivement au mouvement des gilets jaunes en France et lancé des réformes", a déclaré à l'AFP Jacklyn Chang, une étudiante. "Nous espérons aussi que la présidente Tsaï nous écoutera."

Un contentieux entre les autorités fiscales et un chef religieux

Le mouvement taïwanais découle d'un contentieux entre les autorités fiscales et Tai Ji Men, une organisation religieuse dont le chef avait été arrêté et poursuivi pour fraudes et évasion fiscale en 1996. Bien que les tribunaux aient abandonné les poursuites pour fraude, Tai Ji Men demeure accusé de devoir des millions de dollars d'arriérés d'impôts.

La première manifestation de masse des "gilets jaunes" taïwanais espérait une amnistie dans les procédures pour évasion fiscale. Le 19 décembre, les manifestants ont commencé à demander lors d'un rassemblement de 20.000 personnes à Taipei une réforme fiscale générale pour alléger notamment les impôts des ménages les moins aisés.

"Notre principal objectif est que les services fiscaux en finissent avec les campagnes d'intimidation", a déclaré Chen Tze-lung, un professeur à la retraite qui est un des initiateurs du mouvement.

S'ils citent de plus en plus en exemple le mouvement français, les différences entre les deux sont énormes. Le mouvement taïwanais est notamment toujours demeuré pacifique et organisé derrière une hiérarchie avec des leaders clairement identifiés.

