Gaz : Poutine assure que Gazprom continue d'honorer ses contrats de livraison

Vladimir Poutine défend bec et ongles son géant gazier, mis en cause par les Européens qui reçoivent de moins en moins de gaz et craignent une rupture totale de l'approvisionnement voire une situation de pénurie de gaz. « Gazprom a rempli, continue de remplir et remplira pleinement ses obligations, si quelqu'un en a besoin », a promis Vladimir Poutine qui brandit les sanctions occidentales comme la source des problèmes de livraisons en gaz du continent.