Gazprom réduit de 40% ses livraisons à l'Allemagne : Berlin dénonce une « décision politique »

Alors que l'Allemagne freinait des quatre fers à l'idée d'un embargo européen sur les hydrocarbures russes, au risque de plonger son pays dans la récession, elle pourrait bien voir ses livraisons diminuer quand même. C'est en effet ce qu'a annoncé Gazprom, mardi, indiquant qu'il allait diminuer de plus de 40% sa capacité quotidienne de livraison de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream. « Les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream ne peuvent être assurées que jusqu'à un volume de 100 millions de m3 de gaz par jour, au lieu des 167 millions de m3 par jour prévus », a expliqué le géant gazier russe.

« Décision politique » ou « contraintes techniques » ?

Pour justifier cette baisse, Gazprom met en avant le fait qu'il n'a pas été livré par le groupe allemand Siemens des équipements nécessaires, entre autres des compresseurs. « Seules trois unités de compression de gaz peuvent actuellement être utilisées » à la station de compression de « Portovaïa », près de la ville de Vyborg dans la région de Léningrad (nord-ouest de la Russie), où se fait le remplissage du gazoduc Nord Stream, a-t-il assuré.

Mais pour Berlin, il s'agit d'une « décision politique ».

« Ce qui s'est passé hier est une décision politique, et elle ne peut pas être justifiée par des raisons techniques », a ainsi contesté le ministre de l'Économie et du Climat, Robert Habeck, lors d'une conférence de presse à Berlin, ce mercredi.

Diversification

Consciente qu'une baisse de l'approvisionnement en gaz russe pourrait survenir, soit du fait de Moscou soit imposée par un embargo européen, l'Allemagne tente depuis plusieurs mois de diversifier ses importations en regardant notamment vers l'Afrique. Le pays s'est ainsi engagé dans des projets d'énergie renouvelable ou de stockage de l'énergie au Sénégal.

Autre projet pour sortir de la dépendance au gaz russe, l'Allemagne prévoit aussi de développer et d'exploiter, conjointement avec les Pays-Bas, un nouveau champ gazier en mer du Nord. Situé à quelque 19 kilomètres au large de la côte nord des deux pays, il entrera en production d'ici fin 2024, a précisé La Haye début juin.

