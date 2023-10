Gaza : l'ONU craint des milliers de morts de plus dans une opération terrestre israélienne

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a dit samedi craindre qu'une opération militaire israélienne terrestre d'envergure à Gaza ne fasse « des milliers de morts » de plus parmi les civils. « Compte tenu de la manière dont les opérations militaires ont été menées jusqu'à présent, dans le contexte d'une occupation vieille de 56 ans, je tire la sonnette d'alarme quant aux conséquences potentiellement catastrophiques des opérations terrestres à grande échelle à Gaza et à la possibilité qu'elles fassent des milliers de morts » de plus parmi « les civils », a écrit Volker Türk dans un communiqué diffusé à Genève.

« Lorsque ces hostilités prendront fin, ceux qui auront survécu se retrouveront face aux décombres de leurs maisons et aux tombes des membres de leur famille », souligne Volker Türk, qui juge qu'« infliger des blessures et des traumatismes à des centaines de milliers de personnes n'aide personne ». « Les conséquences humanitaires et en matière de droits humains seront dévastatrices et durables », ajoute-t-il, rappelant aux parties leurs obligations en matière de droit humanitaire international.

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée samedi dans son 22e jour, a été déclenchée par l'attaque sans précédent de ce mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza. Une incursion qui a fait plus de 1.400 morts selon les autorités israéliennes tandis que plus de 220 personnes ont été prises en otage. En représailles, l'armée israélienne bombarde depuis sans relâche la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007, et assiège ce territoire palestinien exigu de quelque 2,4 millions d'habitants. L'armée israélienne a bombardé sans cesse samedi la bande de Gaza après une nuit de frappes intenses qui ont détruit des centaines de bâtiments selon les secouristes.

7.703 palestiniens tués sous les bombes israéliennes

Le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas a annoncé samedi que 7.703 personnes avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël, dont plus de 3.500 enfants. « La violence continue n'est pas la solution », a martelé Volker Türk, qui appelle « toutes les parties ainsi que les États tiers, en particulier ceux qui ont une influence sur les parties au conflit, à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour désamorcer ce conflit et à œuvrer pour que les Israéliens et les Palestiniens puissent pleinement profiter des droits de l'homme et vivre côte à côte, en paix ».

A l'instar de ses collègues d'autres agences onusiennes comme l'Organisation mondiale de la santé et le Haut commissariat aux réfugiés, Volker Türk s'est inquiété du sort de son équipe sur place dont il est sans nouvelles depuis qu'internet et les communications téléphoniques ont été coupées vendredi. « Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza et il n'y a aucun moyen d'en sortir. Je suis très inquiet pour mes collègues, comme pour tous les civils de Gaza », a déclaré le responsable onusien.

L'alerte d'Antonio Guterres (ONU)

« Sans un changement fondamental, la population de Gaza va subir une avalanche sans précédent de souffrances humaines », a alerté vendredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. « Tout le monde doit prendre ses responsabilités. C'est un moment de vérité, l'Histoire nous jugera », a-t-il lancé dans une déclaration lue par son porte-parole, soulignant que « le système humanitaire à Gaza fait face à un effondrement total, avec des conséquences inimaginables pour plus de 2 millions de civils ».

L'ONU s'est dite préoccupée vendredi par le fait que des « crimes de guerre » ont été commis et le soient encore dans le conflit qui oppose Israël au mouvement terroriste islamiste du Hamas. « Nous sommes préoccupés par le fait que des crimes de guerre soient commis. Nous sommes préoccupés par la punition collective infligée aux Gazaouis en réponse aux attaques atroces du Hamas, qui constituent elles aussi des crimes de guerre », a déclaré Ravina Shamdasani la porte-parole du Haut-Commissariat des droits de l'homme, lors du briefing régulier de l'ONU à Genève.

« La punition collective est un crime de guerre. Le châtiment collectif infligé par Israël à l'ensemble de la population de Gaza doit cesser immédiatement », a renchéri la porte-parole, dénonçant aussi l'usage d'explosifs à large rayon d'action dans des zones densément peuplées.

Elle a également demandé que « les attaques aveugles menées par des groupes armés palestiniens, notamment le lancement de roquettes non guidées sur Israël, doivent cesser ». Le Hamas doit « libérer immédiatement et sans condition tous les civils capturés et toujours détenus. La prise d'otages constitue également un crime de guerre », a rappelé Ravina Shamdasani.

En réponse, la mission israélienne à Genève a déclaré que le droit international humanitaire restait la « référence » de l'armée israélienne. « Israël est en guerre contre le Hamas, une organisation terroriste génocidaire. Il ne s'agit pas d'une guerre contre les Palestiniens. Il ne s'agit pas d'une punition collective », a osé déclarer la mission. La Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une enquête officielle en 2021 sur les Territoires Palestiniens, notamment sur des crimes présumés commis par les forces israéliennes, le Hamas et les autres groupes armés palestiniens. Établie en 2002, la CPI est la seule juridiction internationale indépendante qui mène des enquêtes sur les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Israël, qui n'est pas membre de la CPI, a refusé de coopérer avec l'enquête ou de reconnaitre sa juridiction.