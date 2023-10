L'armée israélienne annonce qu'elle compte « augmenter » ses bombardements sur Gaza

Alors qu'un premier convoi d'aide humanitaire, venant d'Egypte, est entré samedi à Gaza, l'armée israélienne a annoncé samedi soir qu'elle comptait « augmenter » ses bombardements sur Gaza, en vue des préparations de la prochaine phase de son offensive sur le territoire palestinien contrôlé par le Hamas.

« Dès aujourd'hui nous allons augmenter les frappes (...) », a indiqué le général Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne.

Cette annonce intervient alors que le Qatar, l'un des pays médiateurs dans la crise des otages du Hamas, a estimé ce samedi possible une libération « très bientôt » des otages grâce aux discussion en cours, a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, dans une interview samedi au journal Welt am Sonntag.

« Je ne peux pas vous promettre que cela se fera aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais nous sommes sur une voie qui conduira très bientôt à la libération des otages, en particulier des civils », a affirmé Majed Al-Ansari au lendemain de la libération de deux Américains enlevées le 7 octobre.

Une médiation du Qatar a permis d'aboutir à la libération de deux Américaines vendredi soir, Doha ayant expliqué discuter avec les Israéliens et le Hamas. Quelque 200 otages israéliens, et étrangers ou binationaux ont été enlevés en Israël et emmenés à Gaza par les combattants du Hamas lors de l'attaque sans précédent du 7 octobre, qui a déclenché une guerre, Israël pilonnant depuis la bande de Gaza pour « anéantir » le mouvement islamiste.

« Sommet de la paix » en Egypte

Toujours ce samedi, des appels à une trêve entre Israël et le Hamas palestinien pour permettre l'entrée de l'aide à Gaza ont été lancés au « sommet pour la paix » en Egypte, le patron de l'ONU Antonio Guterres appelant à agir vite pour mettre fin « au cauchemar ».

Au-delà des appels partagés pour l'entrée de l'aide aux Palestiniens de la bande de Gaza, soumise à un siège israélien, les représentants des pays occidentaux et arabes à la réunion n'ont pas pu s'entendre sur un communiqué final, ont indiqué des diplomates arabes à l'AFP. Les négociations ont achoppé sur deux points, selon eux : d'une part, « les pays occidentaux voulaient une condamnation claire du Hamas » qui a lancé les hostilités le 7 octobre avec une attaque surprise et sans précédent qui a depuis fait 1.400 morts en Israël. De l'autre, ils réclamaient « un appel à la libération des otages ».

Les pays arabes ont refusé d'inscrire ces points et le sommet s'est soldé par un communiqué de la présidence égyptienne dénonçant « une scène internationale qui a révélé ces dernières décennies son incapacité à trouver une solution juste et durable à la question palestinienne ».

Pour l'ONU, il faut 100 camions par jour

Près de 4.400 Palestiniens ont été tués dans les bombardements de représailles israéliens à Gaza sous contrôle du Hamas, selon le ministère de la Santé local.

Gaza a « besoin d'un acheminement massif d'aide », a-t-il ajouté, alors que seuls 20 camions y sont entrés samedi depuis le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte. Pour l'ONU, il faudrait au moins 100 camions par jour pour les 2,4 millions de Gazaouis privés de tout. L'Egypte, à l'initiative de ce sommet, se veut en première ligne diplomatique sur le dossier israélo-palestinien, alors que le conflit dure depuis 75 ans. Premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël en 1979, l'Egypte est un médiateur traditionnel entre Israël et les Palestiniens et contrôle Rafah, unique ouverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël.