Géopolitique et crise du coronavirus : Chine 1, États-Unis 0

La pandémie de coronavirus a poussé un nombre croissant d'Occidentaux à considérer la Chine comme une puissance de premier plan, avec une influence des États-Unis en déclin, selon une étude publiée ce mardi.

Une vaste enquête d'opinion a été conduite sur le sujet auprès de Français, d'Allemands et d'Américains par le centre de réflexion German Marshall Fund of the United States.

Au mois de mai, plus d'un quart des Français interrogés voyaient en la Chine la puissance la plus influente du monde, contre seulement 13% d'entre eux en janvier. La tendance était similaire en Allemagne (de 12% en janvier à 20% en mai) et aux États-Unis (de 6 à 14 %).

Dans les trois pays, les États-Unis étaient toujours considérés comme la nation la plus influente, mais de façon moins écrasante.

Impact durable

"Avant la crise, l'influence chinoise dans le monde était une sorte d'idée abstraite", estime Martin Quencez, adjoint au bureau de Paris du centre de réflexion.

"Quand vous pensez à la dépendance à la Chine pour les masques et les équipements médicaux par exemple, tout ça est devenu très concret."

Il voit en ce changement un impact durable, ayant observé cette évolution auprès de toutes les générations et les tendances partisanes.

En France et en Allemagne, le public interrogé espérait que leurs gouvernements se montrent plus sévères à l'encontre de Pékin en matière de changement climatique, de droits humains et de cybersécurité.

Les chiffres étaient plus bas aux États-Unis, possiblement en raison de la ligne dure déjà défendue par l'administration Trump, qui pousse l'Europe à faire de même.

Tensions sino-américaines

Les tensions déjà fortes entre les États-Unis et la Chine sur fond de guerre commerciale se sont encore intensifiées avec la propagation mondiale du nouveau coronavirus, dont le président Donald Trump a imputé la responsabilité à Pékin.

Lire aussi : Covid-19 : "Si la Chine est sciemment responsable, il devrait y avoir des conséquences" (Trump).

L'enquête a enfin mis en lumière un clivage transatlantique au sujet de l'influence du Royaume-Uni, qui a quitté l'Union Européenne en début d'année.

53% des Américains percevaient le Royaume-Uni comme le pays le plus influent d'Europe, une opinion seulement partagée par 8% des Allemands et 6% des Français.

L'enquête a été conduite avec la Bertelsmann Foundation en Allemagne et l'Institut Montaigne à Paris, interrogeant plus de 1.000 personnes dans chaque pays, du 9 au 22 janvier et du 11 au 19 mai.