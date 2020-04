Grand Moscou : le BTP maintient son activité et livre un hôpital en un mois et demi

Six semaines. Entre la décision prise par le maire de Moscou le 5 mars et l'inauguration d'un nouveau hôpital virologue le 20 avril, il s'est écoulé six semaines. Sur un terrain de 43 hectares, 44 bâtiments d'une superficie totale de 81.300 mètres carrés viennent de sortir de terre. A l'intérieur: 656 lits d'hôpital et 223 en soins intensifs. Hier encore, la Russie déclarait, selon l'AFP, 47.121 malades du Covid-19 et 405 morts.

Selon les chiffres officiels de la mairie moscovite, entre les salaires des ouvriers, les 1.500 tonnes de ferraille, les 5.000 portes, les 200.000 mètres cubes de sable, les 14.000 mètres cubes de béton, les 3.000 tonnes de constructions métalliques et les 280.000 mètres cubes de panneaux d'assemblage, le budget de la construction, hors équipements médicaux, s'élève à 87 millions d'euros.

Derrière ce chantier, MosInzhProekt (MIP), une sorte de société d'économie mixte de 12.000 salariés qui réalise tout le BTP de la capitale moscovite. Dotée d'un budget de 200 milliards d'euros d'ici à 2035, elle doit construire des nouvelles lignes de métro et des nouvelles routes, réhabiliter des gares, rénover des quartiers et construire de nouveaux logements.

Un...