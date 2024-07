Guerre en Ukraine : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après une attaque russe meurtrière

Une réunion convoquée en urgence. Le Conseil de Sécurité va se réunir, ce mardi à 16h (heure de Paris), pour évoquer la situation en Ukraine. Et ce, à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a précisé à l'AFP le porte-parole de l'ONU, Farhan Aziz.

L'Ukraine avait réclamé, lundi, la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies après « les frappes russes sur des bâtiments civils ». La Russie a lancé hier une quarantaine de missiles sur plusieurs villes d'Ukraine qui ont fait 38 morts et quelque 190 blessés, selon le bilan fourni par Volodymyr Zelensky.

Un hôpital pour enfants « probablement » touché par un missile russe

Selon la représentante du Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine, Danielle Bell, il est « fort probable » que l'hôpital pour enfants de Kiev ait été touché par « un tir direct » de missile russe. L'Ukraine a déclaré que la frappe sur l'hôpital pédiatrique avait été effectuée avec un missile de croisière russe Kh-101 tiré depuis un bombardier. Danielle Bell a qualifié, ce mardi, cette frappe de « l'une des attaques les plus graves que nous ayons vues depuis le début de l'invasion à grande échelle » de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

« L'analyse des séquences vidéo et l'évaluation effectuée sur le lieu de l'incident indiquent qu'il est fort probable que l'hôpital pour enfants ait subi une frappe directe plutôt que des dommages dus à un système d'arme intercepté », a déclaré Mme Bell lors d'un point de presse à Genève.

Le Kremlin, qui nie systématiquement depuis le début de son invasion tout crime ou bavure, a mis en cause la défense aérienne ukrainienne, assurant, comme toujours, ne jamais « frapper de cibles civiles ».

Kiev a de son côté décrété une journée de deuil dans la capitale et les drapeaux ont été mis en berne. « En ce jour de deuil pour les victimes innocentes de notre capitale et d'autres villes d'Ukraine, je m'incline avec l'ensemble du peuple ukrainien », a déclaré de son côté le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky. Il a dénoncé un « crime de guerre » russe qui a « choqué le monde par sa cruauté » et que « nous, les soldats ukrainiens, ne pardonnerons jamais ».

Zelensky réclame une réponse forte des Occidentaux

Volodymyr Zelensky, qui doit participer à un important sommet de l'Otan à Washington, a réclamé aux Occidentaux une « réponse plus forte » face à la Russie. De son côté, le président américain, Joe Biden, a dénoncé, lundi, la « brutalité » de la Russie, promettant « de nouvelles mesures pour renforcer la défense antiaérienne de l'Ukraine ». En Ukraine, la capitale Kiev observe aujourd'hui une journée de deuil au lendemain de frappes russes.

La visite de Narendra Modi en Russie ne passe pas Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé, ce mardi, le déplacement du Premier ministre indien, Narendra Modi, en Russie pour renforcer les liens avec Moscou « dévastateur » pour la paix en Ukraine. « C'est une énorme déception et un coup dévastateur pour les efforts de paix que de voir le dirigeant de la plus grande démocratie du monde étreindre le criminel le plus sanguinaire du monde à Moscou », a-t-il dénoncé sur les réseaux sociaux, quelques heures après une frappe russe particulièrement meurtrière sur les villes ukrainiennes.

(Avec AFP)