Hausse des taux : les pays les moins avancés sont asphyxiés par le poids de leur dette

A ce jour, « 52 pays sont soit surendettés, soit au bord du surendettement et potentiellement en défaut de paiement », selon les Nations Unies. Or, la hausse des taux d'intérêt alourdit encore plus la charge de leur dette souveraine. De quoi les empêcher durablement - en plus de l'aggravation des troubles sociaux - d'opérer toute transition alors que le contexte de guerre en Ukraine a augmenté l'importance de l'indépendance énergétique, souligne l'ONU.