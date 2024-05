L'armée israélienne pilonne durement Gaza, le conseiller américain à la sécurité nationale attendu en Israël

Les Etats-Unis n'ont plus aucune autorité ni influence sur leur allié israélien. Des avions et des chars israéliens ont durement pilonné des zones de la bande de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche, selon des habitants. Et ce au moment où le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, est actuellement dans la région pour demander à Israël de mener une campagne militaire plus ciblée. Jake Sullivan doit s'entretenir avec des responsables israéliens dimanche et insister sur la nécessité de s'attaquer aux militants du Hamas de manière ciblée, et non pas en lançant un assaut généralisé sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a indiqué la Maison Blanche.

Les forces israéliennes sont entrées dans la ville, qu'elles considèrent comme le dernier bastion des forces du Hamas. Des centaines de milliers de Palestiniens ont fui la zone, qui était l'un de leurs derniers lieux de refuge. Israël a également fait des incursions plus poussées dans les ruelles étroites de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, revenant dans une zone que le pays dit avoir dégagée plus tôt dans le conflit, selon des habitants. L'armée israélienne a déclaré que ses opérations à Jabalia - le plus grand des huit camps de réfugiés historiques de Gaza - étaient précises et visaient à empêcher le Hamas d'y rétablir son emprise.

35.386 Palestiniens tués par Israël depuis plus de 7 mois

Israël a déclaré dimanche que deux autres de ses soldats avaient été tués lors d'un affrontement dans le sud de la bande de Gaza. Au moins 28 Palestiniens ont été tués dimanche, selon les autorités sanitaires de Gaza et le Hamas, la plupart d'entre eux lors d'une frappe sur une maison à Nuseirat, dans le camp de réfugiés au centre de la bande de Gaza ravagée par plus de sept mois de guerre, a rapporté la Défense civile. Le service des urgences civiles de Gaza a déclaré dans un communiqué que les équipes de secours avaient jusqu'à présent récupéré les corps de 150 Palestiniens tués par l'armée ces derniers jours, leur décompte faisant état de 300 maisons frappées par des tirs israéliens aériens et terrestres. Par ailleurs, l'hôpital al-Ahli Arab de Gaza fait état de trois personnes tuées et de plusieurs blessées dans une frappe aérienne israélienne sur une école où s'abritaient des personnes déplacées dans le quartier d'Al-Daraj.

Les autorités sanitaires de Gaza ne font pas de distinction entre les civils et les combattants dans leurs bilans. Selon le ministère de la santé de l'enclave, au moins 35.386 Palestiniens ont été tués par les frappes israéliennes depuis le 7 octobre. Les organisations humanitaires ont mis en garde contre une famine généralisée et des pénuries de carburant et de fournitures médicales.