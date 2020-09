L'Australie durcit les règles, les investissements de la Chine plongent de 50% en un an

Les relations entre la Chine et l'Australie, déjà tendues sur toute une série de dossiers, se sont encore envenimées quand le Premier ministre Scott Morrison a appuyé les demandes américaines d'enquête sur l'épidémie de coronavirus dont les premiers cas ont été détectés dans la ville chinoise de Wuhan. (Crédits : LOREN ELLIOTT)

SOUVERAINETÉ NATIONALE. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie et pourtant les relations entre les deux pays ne cessent de se dégrader: Canberra choisit d'exclure Huawei du déploiement de son futur réseau de 5G tandis que Pékin invite les touristes et étudiants chinois à éviter le pays, impose des taxes sur le bœuf et l'orge, et se prépare à faire de même avec le vin australien.