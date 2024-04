L'Iran prévient que la moindre action d'Israël provoquerait une « une réponse sévère »

La tension continue de monter entre l'Iran et Israël. Le président iranien Ebrahim Raïssi a prévenu que « la moindre action » d'Israël contre « les intérêts de l'Iran » provoquerait « une réponse sévère », selon un communiqué publié ce mardi par la présidence.

Des propos similaires à ceux du vice-ministre des Affaires étrangères, Ali Bagheri, lundi soir sur la télévision d'Etat iranienne. Il a notamment averti les autorités israéliennes que, en cas de réplique, « elles devront s'attendre à un coup plus fort, plus rapide et plus immédiat » de la part de l'Iran. « Elles n'auront pas un délai de 12 jours », a-t-il indiqué en référence à la durée ayant séparé la frappe de Damas et l'attaque contre Israël.

« En fait, la réponse qu'ils recevront ne se mesurera pas en jours ou en heures, mais en secondes », a exprime le haut diplomate. Israël « ne devrait pas répéter cette erreur stratégique par une autre erreur », a insisté Ali Bagheri.

Israël a promis de riposter

Le président iranien a indiqué que son pays avait visé ce week-end, « en exerçant son droit à l'autodéfense », les « centres » où avait été organisé le bombardement, imputé à Israël, d'une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie, le 1er avril. Cette opération inédite « a été menée à bien avec succès avec l'objectif de punir l'agresseur », a-t-il ajouté. L'attaque a cependant été déjouée par les forces israéliennes et les Etats-Unis, l'armée israélienne affirmant, notamment dimanche matin, que « 99 % des tirs iraniens avaient été interceptés ».

Dans ce contexte, Israël a promis de « riposter au lancement de ces si nombreux missiles, missiles de croisière et drones sur le territoire de l'Etat d'Israël », a déclaré le chef d'état-major de l'armée, le général Herzi Halevi, en visitant la base de Nevatim, dans le sud du pays, endommagée par les tirs iraniens. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger l'État d'Israël, et nous le ferons à l'occasion et au moment que nous choisirons », a ajouté l'amiral Daniel Hagari, également présent lors de la visite de la base de Nevatim.

« Au bord du précipice »

La scène internationale tente tant bien que mal d'éviter l'embrasement dans la région, déjà « au bord du précipice », selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Depuis dimanche, les appels se multiplient pour empêcher une riposte massive. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a discuté au téléphone avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, a rapporté mardi l'agence officielle Chine nouvelle, précisant que Téhéran avait exprimé sa « volonté de retenue » après son attaque du weekend.

« Il semblerait que l'Iran soit capable de bien gérer la situation et d'éviter à la région de connaître encore plus de troubles, tout en protégeant sa propre souveraineté et sa dignité », a estimé Wang Yi, selon Chine nouvelle.

La ministre japonaise des Affaires étrangères a également échangé mardi au téléphone avec son homologue iranien pour exhorter son pays à « faire preuve de retenue » afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions, selon le compte-rendu de leur conversation communiqué par Tokyo.

L'Occident fait front contre une opération de représailles

De son côté, Ebrahim Raïssi, le président iranien dénonce « le soutien aveugle de certains pays occidentaux au régime sioniste », qui est « une cause de tension dans la région ». Tandis que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou appelle la communauté internationale à « rester unie » face à « l'agression iranienne, qui menace la paix mondiale ».

Mais après avoir fait front avec leurs alliés contre l'attaque iranienne, les Etats-Unis ont dit ne pas vouloir « d'une guerre étendue avec l'Iran », et prévenu qu'ils ne participeraient pas à une opération de représailles. Outre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont eux aussi pris leurs distances, alors que le cabinet de guerre israélien présidé par Benjamin Netanyahou, sous très forte pression pour éviter une escalade, s'est réuni dimanche puis lundi, sans qu'une décision ne soit annoncée sur la forme que pourrait prendre une riposte. Le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, a également exclu une participation de son pays à une riposte et le président français Emmanuel Macron a appelé à éviter un « embrasement » régional.

L'Allemagne veut de nouvelles sanctions européenne sur les drones iraniens La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a plaidé ce mardi pour de nouvelles sanctions de l'Union européenne sur les drones iraniens après l'attaque de Téhéran contre Israël. « A la fin de l'automne, j'ai plaidé avec la France et d'autres partenaires au sein de l'UE pour que ce régime de sanctions sur les drones soit étendu » à de nouveaux types de matériel utilisés par Téhéran et ses alliés, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin avec son homologue jordanien.

(Avec AFP)