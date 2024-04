Attaque de l'Iran contre Israël : le cours du pétrole baisse dans l'espoir d'un apaisement des tensions

Les marchés redescendent en pression, ce lundi. Vers 12h50 à Paris, le prix du baril de Brent de mer du Nord, pour livraison en juin perdait 0,5% à 89,70 dollars (84 euros) après avoir même perdu plus de 1%, plus tôt dans la matinée. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, baissait de 0,62%, à 84,88 dollars.

Pourtant, le mois dernier, les prix du pétrole ont augmenté de 10 % à mesure que les tensions s'intensifiaient, jusqu'à atteindre 92,18 dollars le baril la semaine dernière, soit le niveau le plus élevé depuis le mois d'octobre. Mais, « le marché considère que la désescalade est la voie la plus probable malgré l'attaque iranienne » durant le week-end, expliquent les analystes de DNB.

Une attaque sans précédent de l'Iran, mais surtout symbolique

Pour rappel, l'Iran a appelé dimanche Israël à ne pas réagir militairement à son attaque inédite lancée dans la nuit de samedi à dimanche, qu'il a présentée comme une riposte justifiée à la frappe ayant détruit son consulat à Damas. Israël a affirmé avoir « déjoué » cette opération nocturne en abattant, avec l'aide des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France et d'autres pays, 99% des plus de 350 projectiles qui se dirigeaient vers son territoire.

« L'attaque sans précédent de l'Iran a été contrée par une défense sans précédent », s'est félicité le contre-amiral Hagari. Selon lui, seuls quelques missiles balistiques sont entrés dans l'espace aérien israélien et ont « touché légèrement » une base militaire, qui reste en activité. Il a fait état de plusieurs blessés légers ainsi que d'une fillette de 7 ans placée en soins intensifs. L'Iran a pour sa part dit avoir « atteint tous ses objectifs (et causé de) sérieux dégâts dans la plus importante base aérienne du Néguev », dans le sud d'Israël.

« La nature symbolique des récentes attaques est sans précédent, mais elles n'ont pas causé de dégâts majeurs », souligne Jorge León, analyste chez Rystad Energy. « L'attaque a été bien annoncée, Israël et ses alliés étaient parfaitement préparés, elle a causé des dommages mineurs », insistent aussi les analystes de DNB. Des conséquences mineures qui laissent présager que la situation ne devrait pas s'embraser au Moyen-Orient dans un futur proche... et emporter le cours du pétrole avec lui. « L'affaire peut être considérée comme close », a d'ailleurs annoncé la mission iranienne à l'ONU dans un message posté trois heures après le début de son opération. Un message qui ressemble à « une invitation claire à la désescalade », pour DNB.

La réaction d'Israël, un facteur déterminant

Si les analystes sont optimistes, l'incertitude demeure néanmoins. « La réponse d'Israël déterminera si l'escalade prend fin ou se poursuit », affirment les analystes d'ANZ.

« Dans le pire des cas, une riposte musclée d'Israël pourrait déclencher une spirale d'escalade, susceptible de déboucher sur un conflit régional sans précédent », faisant considérablement grimper les primes géopolitiques sur le pétrole, explique Jorge León.

La mission iranienne à l'ONU a d'ailleurs prévenu que « si le régime israélien commettait une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran serait considérablement plus sévère ».

Or, une entrée en guerre plus frontale de l'Iran pourrait définitivement faire remonter les cours du pétrole. La République islamique était, en effet, le septième producteur mondial de brut en 2022 et possède les troisièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole, derrière le Venezuela et l'Arabie saoudite, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie. Téhéran dispose par ailleurs d'une panoplie de moyens pour perturber les marchés, en interrompant par exemple le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ou en faisant pression sur des pays comme l'Irak pour qu'ils réduisent leurs approvisionnements, a estimé Kamel al-Harami, expert koweïtien du pétrole. L'expert a fait état de « plusieurs scénarios » possibles. Mais la crainte, selon lui, est « que l'Iran cesse d'exporter du pétrole ou attaque des installations pétrolières ».

Les Etats-Unis veulent calmer le jeu

Une sanction majeure pour l'offre mondiale de pétrole qui inquiète du côté des Etats-Unis. À quelques mois des élections présidentielles et alors que l'inflation s'est établie à 3,5% en mars Outre-Atlantique, une nouvelle flambée des cours du pétrole serait très mal vue par les électeurs américains qui reprochent déjà à Joe Biden de ne pas agir suffisamment pour protéger leur pouvoir d'achat.

Dans ce contexte, Washington souhaite apaiser les tensions. Un haut responsable américain, qui a requis l'anonymat, a d'ailleurs affirmé ce lundi, que l'Etat hébreu ne « cherche pas » une escalade avec l'Iran. En cas de riposte israélienne, les Etats-Unis ne participeront pas, a-t-il ajouté. « Nous ne ferons partie d'aucune réponse qu'ils entendent mener », a affirmé ce responsable à la presse. « Nous ne nous voyons pas participer à un tel acte », a-t-il insisté. Plus tôt dans la journée, Joe Biden a tenu le même discours au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Les cartes sont donc à présent dans les mains d'Israël. « Les risques géopolitiques resteront élevés dans les semaines à venir, ce qui mettra les marchés du pétrole (...) sur le qui-vive », estiment les analystes de DNB.

« Les craintes de tensions croissantes au Moyen-Orient peuvent faire grimper les prix du pétrole à court terme. Mais à moins que quelque chose n'interrompe le flux de pétrole en provenance du golfe Persique pendant une période significative - ce qui est très improbable -, cela ne sera pas économiquement dévastateur », conclut pour sa part l'analyste Ellen Wald.

(Avec agences)