[EN DIRECT] Attaque de l'Iran contre Israël : Bruno Le Maire craint « un impact économique lourd » en cas d'escalade

Dans la nuit du samedi 13 avril au dimanche 14 avril, l'Iran a mené une attaque aérienne sans précédent contre l'Etat d'Israël. Baptisée « Promesse honnête », Téhéran a déclaré que cette opération était une réponse à la frappe qui a détruit son consulat à Damas le 1er avril, qu'elle attribue à l'Etat hébreu. Dimanche, par la voix de son chef des forces armées, l'Iran a estimé que son attaque avait « atteint tous ses objectifs » et que l'incident était clos.

Entre temps, les principales puissances occidentales, dont la France et les Etats-Unis, membres du Conseil de sécurité à l'ONU, ont condamné fermement ces attaques. Les Etats-Unis ne veulent pas d'une « escalade » et d'une « guerre étendue avec l'Iran », a insisté dimanche le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Invité ce lundi matin sur BFM TV et RMC, Emmanuel Macron a de nouveau condamné l'attaque de l'Iran contre Israël, la jugeant « disproportionnée ». Ce lundi, tous les yeux sont tournés vers le gouvernement israélien, qui n'a, pour le moment, pas exclu l'option d'une riposte aux frappes iraniennes. Dans la matinée, le porte-parole de la diplomatie iranienne a estimé que les pays occidentaux « devraient apprécier la retenue de l'Iran au cours des derniers mois ».

Les infos à retenir ce lundi midi > L'Iran a mené une attaque aérienne sans précédent contre Israël dans la nuit du samedi 13 avril au dimanche 14 avril. > L'armée israélienne a affirmé avoir « déjoué » l'attaque, en interceptant « 99 % des tirs » grâce à son système de défense et à l'aide de ses alliés. > L'Iran considère l'incident avec Israël comme clos mais Israël n'a pas exclu une riposte. > Bruno Le Maire craint « un impact économique lourd » en cas d'escalade au Proche-Orient.

13H00 - Berlin convoque l'ambassadeur iranien

L'Allemagne a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur iranien en réaction à une mesure similaire de Téhéran la veille envers les ambassadeurs allemand, français et britannique dans le contexte de l'attaque perpétrée par l'Iran contre Israël.

« Je peux vous confirmer que l'ambassadeur iranien a été convoqué ce matin au ministère des Affaires étrangères et que les discussions sont en cours », a précisé un porte-parole du ministère lors d'une conférence de presse régulière à Berlin.

11h25 - Le pétrole en baisse mais le marché croit à la désescalade après l'attaque iranienne

Les prix du pétrole baissaient ce lundi, malgré l'attaque de l'Iran contre Israël pendant le weekend, le marché tablant sur une désescalade plus probable qu'un embrasement de la région.

Vers 09h10 GMT (11h10 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, perdait 1,08% à 89,47 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, baissait de 1,21%, à 84,62 dollars.

Les deux références mondiales du pétrole perdaient ainsi du terrain, « le marché considérant que la désescalade est la voie la plus probable malgré l'attaque iranienne » durant le weekend, commentent les analystes de DNB.

11h17 - L'Iran « enquête » sur le navire « lié à Israël » saisi dans le Golfe

Le porte-conteneurs saisi ce weekend dans le Golfe par l'Iran, qui l'accuse d'être « lié à Israël », se trouve « dans les eaux territoriales iraniennes » afin que soient « menées les enquêtes nécessaires », a déclaré ce lundi le porte-parole de la diplomatie iranienne. « Le navire a été conduit vers les eaux territoriales iraniennes », a déclaré Nasser Kanani, devant la presse. Il n'a pas donné d'informations sur le sort des 25 membres d'équipage, dont des Indiens et un Russe.

Lire aussiAttaque de l'Iran contre Israël : pour l'ONU, le Moyen-Orient est « au bord du précipice »

Le diplomate iranien a expliqué que l'Iran avait saisi le navire car « il avait violé la réglementation maritime internationale » et « n'avait pas répondu de manière adéquate aux questions des autorités iraniennes ». Avant d'ajouter : « Il est certain que ce navire appartient au régime sioniste », en référence à Israël, l'ennemi juré de la République islamique.

Pour rappel, les autorités iraniennes n'avaient pas donné d'information depuis la prise de contrôle samedi du porte-conteneurs MSC Aries par les forces spéciales maritimes des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, dans le détroit d'Ormuz.

La saisi de ce navire par les autorités iraniennes a été dénoncée comme « un acte de piraterie » par les Etats-Unis, qui ont appelé « l'Iran à libérer immédiatement ce navire battant pavillon portugais et sous propriété britannique, et son équipage, composé d'Indiens, de Philippins, de Pakistanais, de Russes et d'Estoniens ».

11h04 - Le Kremlin appelle l'Iran et Israël à la « retenue » pour éviter toute « escalade »

Le Kremlin a appelé lundi l'Iran et Israël à la « retenue » afin d'éviter toute nouvelle « escalade » après l'attaque menée par Téhéran contre le territoire israélien. « Nous sommes extrêmement préoccupés par l'escalade des tensions dans la région et nous appelons tous les pays de la région à faire preuve de retenue. Une nouvelle escalade n'est dans l'intérêt de personne », a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

10h48 - Scholz appelle Israël à « contribuer à la désescalade »

« La façon dont Israël a réussi avec les partenaires internationaux, et ceux sur place, à repousser cette attaque est vraiment impressionnante (...). C'est un succès qu'il ne faut peut-être pas gaspiller, d'où notre conseil de contribuer à la désescalade », a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz Scholz, lors d'un point presse ce lundi matin, pendant une visite officielle de trois jours, en Chine.

Lors de la réunion en visioconférence des dirigeants des pays du G7 dimanche, « je peux vous dire que notre appréciation de la situation était très identique », avait estimé le dirigeant. « Et notre appel est très clair : l'Iran doit arrêter cette agression », avait-t-il ajouté.

10h43 - Bruno Le Maire craint « un impact économique lourd » en cas d'escalade au Proche-Orient

Une « dégradation supplémentaire au Proche ou au Moyen-Orient » aurait « un impact économique lourd » sur la planète, a prévenu, ce lundi, Bruno Le Maire.

« Que ce soit les événements en mer Rouge, que ce soit les risques d'escalade au Proche et au Moyen-Orient ou encore la persistance du conflit en Ukraine, tous ces événements géopolitiques pèsent terriblement sur la croissance économique », a insisté le ministre de l'Economie au cours d'un échange avec la presse.

« Les vrais risques économiques sont les risques géopolitiques », a martelé le ministre pour qui les « perspectives de croissance et de prospérité peuvent se fracasser sur les réalités géopolitiques ».

10h23 - Londres appelle Israël à ne pas engager de représailles contre Téhéran

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a appelé ce lundi Israël à ne pas mener de représailles contre l'Iran après l'attaque menée durant le week-end par Téhéran.

« Nous voulons éviter une escalade de ce conflit », a déclaré le chef de la diplomatie britannique sur les ondes de la BBC, « nous disons très clairement que nous ne soutenons pas une frappe en représailles ».

« L'Iran a tenté une attaque massive contre Israël », qui si elle n'avait pas été contrecarrée avec succès aurait pu faire « des milliers de victimes », a déclaré David Cameron.

10h21 - L'Iran appelle les Occidentaux à « apprécier sa retenue » face à Israël plutôt que de « l'accuser »

Les pays occidentaux « devraient apprécier la retenue de l'Iran » face à Israël à la suite de l'attaque menée par Téhéran contre le territoire israélien « au lieu de porter des accusations », a déclaré ce lundi le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani alors que les Etats-Unis et les pays européens ont condamné l'attaque iranienne inédite ayant visé Israël ce week-end, que Téhéran présente comme une opération « d'autodéfense ».

9h08 - Les aéroports iraniens reprennent leurs activités

Les aéroports iraniens, dont les deux de Téhéran, ont repris lundi leurs activités, qui avaient été suspendues ou perturbées par l'attaque iranienne contre Israël, a annoncé un média d'Etat.

« Les vols de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran ont été rétablis à la normale » depuis 06h00 (02h30 GMT), a indiqué l'agence iranienne de presse officielle Irna. La situation s'est aussi normalisée dans les aéroports de Mehrabad à Téhéran, et des villes de Tabriz (nord-ouest), Mashhad (nord-est) et Shiraz (sud), selon elle.

8h24 - Sur BFM TV, Emmanuel Macron juge l'attaque de l'Iran contre Israël « disproportionnée »

« Au lieu de toucher des intérêts israéliens en dehors d'Israël, ils ont été cherchés Israël sur son sol depuis leur sol, ce qui est une première », a dénoncé le président de la République sur BFM TV ce lundi matin. Pour Emmanuel Macron, ces frappes iraniennes provoquent « un changement, une rupture profonde. Et donc c'est pour ça que ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction », appelant une nouvelle fois Israël à éviter l'escalade.

Emmanuel Macron, sur l'attaque iranienne: "Nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui, nous allons tout faire pour éviter l'embrasement" pic.twitter.com/bxOa16cUFp — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2024

« Il faut éviter que, à chaque étape ce soit un seuil qui soit franchi, et on voit bien que, aujourd'hui, on a une situation qui est très grave », a-t-il ajouté, évoquant un « risque d'embrasement régional » en plein conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

« C'est pour ça qu'on a demandé un cessez-le-feu justement à Gaza et qu'on souhaite que les opérations humanitaires puissent reprendre pour protéger les populations civiles qui n'ont rien à voir avec le Hamas », a par ailleurs insisté le président.

7h00 - Israël déterminé à poursuivre son offensive à Gaza après l'attaque iranienne

L'armée israélienne poursuit, ce lundi, ses opérations dans la bande de Gaza, affirmant que l'attaque iranienne de ce week-end ne la fera pas dévier de ses objectifs dans le conflit qui l'oppose au Hamas.

Lire aussiLa riposte d'Israël est-elle évitable ? L'Etat hébreu ne « cherche pas » une escalade avec l'Iran, selon les Etats-Unis

« Même quand nous étions attaqués par l'Iran, nous n'avons pas perdu de vue, pas un seul instant, notre mission essentielle à Gaza, qui consiste à sauver nos otages des mains du Hamas, mandataire de l'Iran », a déclaré ce dimanche soir le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne. Il a annoncé l'envoi dans les prochains jours de deux brigades de réserve supplémentaires pour combattre dans le territoire palestinien assiégé.