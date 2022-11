La Chine confine 600.000 personnes après la découverte d'un foyer Covid-19 dans l'usine d'assemblage du Iphone 14

Va-t-on être à court d'iPhone 14 ? Leur production pourrait néanmoins être ralentie par le confinement décrété par les autorités chinoises autour de la plus grande usine d'assemblage du smartphone.

En cause toujours, la stratégie « zéro covid » du pays, dernière grande économie à l'appliquer, et qui se traduit par des confinements à répétition, des tests PCR quasi-obligatoires plusieurs fois par semaine et le placement en quarantaine des personnes issues de zones à risques.

Cette fois, c'est une zone économique de 600.000 habitants qui est confinée, à compter de ce mercredi après la découverte d'un foyer de Covid-19 au sein de l'usine gérée par le groupe taïwanais Foxconn. Selon des analystes cités dans la presse, le complexe industriel, qui compte trois usines et emploie environ 350.000 personnes, assure l'assemblage d'environ 80% des iPhone 14, le dernier modèle du géant américain Apple. Situé à quelque 600 kilomètres au sud-ouest de Pékin, le site est affecté depuis mi-octobre par des cas positifs au Covid-19. Le week-end dernier, des images sur les réseaux sociaux ont montré de nombreux employés s'enfuir de l'usine, certains en sautant par-dessus un grillage, et rentrer à pied chez eux sur de longues distances. D'autres vidéos partagées montraient des salariés se plaignant de leurs conditions de travail et d'un manque de protection face au virus.

En conséquence, les autorités ont décrété que la zone, qui se situe autour de l'aéroport de Zhengzhou (centre), devra observer un confinement de sept jours, selon un communiqué officiel. Les 600.000 habitants concernés « ne doivent pas quitter leur domicile » sauf raison impérative. Seules les « entreprises essentielles » pourront continuer à fonctionner, les autres devant instaurer le télétravail. Les autorités ont averti qu'elles seraient « intransigeantes envers tout type de violation » du confinement.

Une « longue bataille contre le Covid-19 »

Foxconn, qui a admis faire face à une « longue bataille » contre le Covid-19, a bien tenté de retenir ses salariés en annonçant, mardi, multiplier par quatre le bonus quotidien de présence au travail, soit 400 yuans (environ 55 euros). Le personnel recevra également un bonus supplémentaire en cas de présence à l'usine pour au moins 15 jours en novembre. Ce bonus pourra atteindre 15.000 yuans (2.075 euros) en cas de présence le mois entier, a précisé l'entreprise taïwanaise. Le groupe n'a pas précisé le nombre d'employés testés positifs ou confinés sur son site de Zhengzhou. Un responsable de l'usine a cependant affirmé à l'hebdomadaire China Newsweek qu'aucun cas grave n'avait été enregistré et que la situation était pour le moment « contrôlable ».

Ce n'est pas la seule entreprise contrainte de fermer ses portes pour cause de Covid-19. L'un des casinos de la ville de Macao, tout au sud du pays, a été confiné et les 680.000 habitants de ce territoire semi-autonome devront effectuer un dépistage général après la découverte d'une poignée de contaminations. De même, à Canton (sud), des confinements partiels ont été décrétés lundi dans plusieurs quartiers. A l'autre bout du pays, des foyers ont été détectés dans des villes du nord-est, près de la frontière avec la Russie et la Corée du Nord.

Des touristes bloqués à Disneyland

À Shanghai, des touristes sont même bloqués au sein du parc Disneyland pour les mêmes raisons. Le parc à thème a fermé ses portes lundi en raison d'un confinement d'urgence décrété par les autorités chinoises. Or, les visiteurs devront rester à l'intérieur du parc à thèmes « tant qu'ils n'auront pas été testés négatifs sur place », ont indiqué les autorités dans un communiqué posté en ligne. Tous ceux qui auront visité le parc depuis jeudi devront être testés négatifs au Covid-19 à trois reprises, au cours de trois jours successifs et « éviter toute participation à des activités collectives », ont souligné les autorités.

Disney, dont le parc s'étend au total sur 390 hectares comprenant à la fois Disneyland Shanghai, Disneytown et Wishing Star Park, avait auparavant annoncé que le parc serait « fermé temporairement avec effet immédiat en conformité avec les mesures de contrôle de l'épidémie », ajoutant : « Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons une date de réouverture ».

À l'échelle nationale, le nombre de cas de Covid-19 reste peu élevé mais connaît néanmoins une hausse ces derniers jours. Mercredi, plus de 2.000 nouveaux cas positifs ont été annoncés sur le territoire pour le troisième jour consécutif.